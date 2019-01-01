Metin Diyadin: Bu mücadeleyi gösterirsek sorunları bir kenara atabiliriz

Süper Lig'in beşinci haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Ankaragücü'nün teknik direktörü Metin Diyadin, açıklamalarda bulundu.

Ankaragücü, ligin beşinci haftasında 'ye konuk oldu.

Karşılaşmanın 16. dakikasında Dever Orgill'in golüyle öne geçen Ankara temsilcisi, Zanka ve Muriqi'in gollerine engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin "Geçen haftaki görüntünün çok tersi bir görüntü sergileyen oyuncularımı tebrik ediyorum. Öne de geçtik, 2-1'den sonra pozisyonlar da bulduk. Kısıtlı bir kadromuz var, hamle yapma konusunda sorunlar yaşıyoruz. Fenerbahçe'nin gücünü bilerek oyun planına bağlı olarak iyi bir oyun oynadık. Bu mücadeleyi gösterirsek transfer yasağı, kadro darlığı gibi konuları bir kenara atabiliriz" ifadelerini kullandı.

5 puanı bulunan Ankaragücü, gelecek hafta Ankara derbisinde 'ni ağırlayacak.