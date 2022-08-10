Sarı-lacivertlilerden ayrılan oyuncunun kariyerinin yeni sayfaları ağır bir yenilgiyle başladı.

Maç kondisyonu kazanmak için Rezerv Lig'de sahne alan Mesut Özil, karşılaşmadan 7-1'lik hezimet ile ayrıldı.

2021 yazında Fenerbahçe'ye imza atan 33 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertlilerde kadro dışı kalmasının ardından fazla forma şansı bulamadığı bir sezonu geride bıraktı.

Mesut Özil, 2022/23 sezonunda Başakşehir için kolları sıvarken formunu yeniden yakalamak adına Rezerv Lig'de boy gösterdi.

Başakşehir - Kasımpaşa maçında neler yaşandı?

Rezerv Lig'in 1. haftasında Başakşehir, Kasımpaşa'yı misafir etti. Fenerbahçe'den ayrılıp turuncu-lacivertlilere imza atan Mesut Özil, maç kondisyonu kazanmak adına yeni takımının Rezerv Lig ekibiyle karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

33 yaşındaki oyuncu sahada 45 dakika süre aldı. Başakşehir mücadelenin ilk yarısında soyunma odasına 1-0 mağlup gitti.

Mesut Özil'in forma giymediği ikinci devrede 1 gol atıp kalesinde 6 gol gören turuncu-lacivertliler mücadeleden 7-1 mağlup ayrıldı.

Emre Belözoğlu, Mesut Özil hakkında ne söyledi?

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Maccabi Netanya maçından sonra yaptığı açıklamada Mesut Özil'in takımdaki durumu hakkında şunları söylemişti:

"4-5 aydır takımla çalışmıyor. Önünde bir 20-25 gün daha olacak hazır olmak için. Biz de elimizden geleni yapıyoruz, o da elinden geleni yapıyor. Futbol oynamak istiyor. Biz memnunuz Mesut'tan. Sonunu iyi yapması gerekiyor kariyerinin."

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