Fenerbahçe'nin eski yıldızı, herkesi şaşırtan bir hamle yaptı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mesut Özil, sarı-lacivertli taraftarları şoke eden bir hamle yaptı. 2023'ün mart ayında Başakşehir'den ayrılan yıldız futbolcu, kramponlarını asarak yeşil sahaya veda etti. Her zaman Fenerbahçeliliğini ön plana çıkaran eski futbolcu, salı günü yaptığı hamle ile herkesi şaşırttı.

Mesut Özil ne yaptı?

Fenerbahçe'nin eski yıldızı, salı günü öğle saatlerinde sosyal medyadan bir hamle yaptı. Alman Millî Takımı'nın eski orta sahası, Fenerbahçe Kulübü'nü sosyal medya hesabı Instagram üzerinden takipten çıkardı.

Bu hamle üzerine sosyal medya adeta yıkıldı. Fenerbahçeli taraftarlar bir yandan şaşırırken bir yandan da büyük hayal kırıklığına uğradı.

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Mesut Özil'in bu hamlesi, Suudi Arabistan'da oynanması gereken ancak iptal edilen Süper Kupa krizinden kısa bir süre sonra geldi.

Mesut Özil'in Fenerbahçe kariyeri

Fenerbahçe'de ocak 2021 ile temmuz 2022 döneminde forma giyen Mesut Özil, sarı-lacivertliler ile 37 kez sahaya çıktı.

Özil, söz konusu 37 karşılaşmada 9 gol attı ve 3 asist yaptı. Bekleneni veremeyen yıldız futbolcu, daha sonra takımdan ayrıldı ve Başakşehir'e imza attı.