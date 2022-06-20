Yıldız futbolcu, artık resmi bir şekilde İstanbul günlerinin sonuna yaklaşıyor.

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Mesut Özil, sarı-lacivertli ekibi sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.

Dünyaca ünlü yıldız, Premier Lig’in dev ekibi Arsenal’dan büyük bir beklentiyle transfer edilmiş ve taraftarlar arasında heyecan yaratmıştı.

Ancak, bu hikaye ne Fenerbahçe ne de Mesut Özil için istenilen şekilde ilerlemedi ve şu anda bitme noktasına geldi.

Mesut; Fenerbahçe’yi Instagram ve Twitter’dan takip etmeyi bırakarak takıma veda edeceğinin sinyalini verdi.

Takım arkadaşlarını takip etmeye devam eden Mesut, Fenerbahçe Beko ve Fenerium hesaplarını da takip etmeyi sürdürüyor.

Mesut Özil Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin ne söyledi?

Yıldız futbolcu, geçtiğimiz haftalarda önemli olanın Fenerbahçe'nin çıkarları olduğunu vurgulamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Son günlerde kariyerim ile ilgi yapılan iddialarla ilgili olarak bir açıklama yapmam zorunlu oldu.

"İlk altı ay ücret dahi almadan, çocukluk aşkım olan Fenerbahçe ile 3.5 yıl bir kontrat imzalayarak, kariyer hedefimi tamamlamıştım. Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe’den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım.

"Sözleşmem süresi boyunca, Çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesin. Profesyonel yaşamın gereklilikleri gereği, yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumunda ise bu tavra sadece saygı duyacağım.

"Çok çalışıp kendimi daima hazır tutacağım.Her zaman dediğim gibi; aslolan Fenerbahçe’dir.

"Büyük Fenerbahçe taraftarına sevgi ve saygılarımla."

Son günlerde kariyerim ile ilgi yapılan iddialarla ilgili olarak bir açıklama yapmam zorunlu oldu. İlk 6 ay ücret dahi almadan, çocukluk aşkım olan Fenerbahçe ile 3.5 yıl bir kontrat imzalayarak, kariyer hedefimi tamamlamıştım. (1/3) pic.twitter.com/T59V38B2pV — Mesut Özil (@MesutOzil1088) May 31, 2022

Özil, futboldan eSpor'a geçiş yapabilir mi?

Mesut Özil’in menajeri Erkut Söğüt ise The Telegraph'a verdiği röportajda oyuncusu hakkında, "E-Spor'a daha çok girecek, kendi kendine oynayacak ve belki de bir eSpor sporcusu olacak" dedi.

"Dürüst olmak gerekirse Fortnite'ta gerçekten çok iyi ve bir gün orada rekabet ederse şaşırmam.

"M10 Esports adlı bir takımı var ve oyuncuları var. Almanya'da bir oyun evi var. FIFA ve Fortnite gibi futbolu var."

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