Mesut Özil: "Fenerbahçe ile ilgili çok konuşmak istemiyorum, o konu benim için kapandı"

İstanbul Başakşehir'e imza atan oyuncu, sarı-lacivertli sayfanın kapandığını söylüyor.

Mesut Özil, yeni takımı için kolları sıvarken Fenerbahçe hakkında artık konuşmak istemediğini vurguladı.

Büyük umutlarla sarı-lacivertli ekibe imza atan deneyimli oyuncunun serüveni beklenildiği gibi geçmedi ve bir yılın ardından ayrılık vakti geldi.

Fenerbahçe ile yolların ayrılmasının ardından Başakşehir'e imza atan Mesut Özil, kendisi için düzenlenen imza töreninde konuştu.

Mesut Özil ne söyledi?

İstanbul ekibiyle bir yıllık anlaşmaya varan Mesut Özil şunları söyledi: "Fenerbahçe ile ilgili çok konuşmak istemiyorum. O konu benim için kapandı. Her zaman Fenerbahçeli olacağım. Futbolda bazen bunlar olabiliyor."

"Başakşehir'de olduğum için çok mutluyum. Aile ortamı var, sadece futbola odaklı. Benim hedefim de sadece futbol oynamak, huzurlu yaşamak. İyi ki de gelmişim."

"Hayalim Fenerbahçe'de futbolu bırakmaktı ama olmadı. Şimdi buradayım. Burada huzurlu bir futbol ortamı var. Futbola odaklanıp hedeflere katkı vermek istiyorum. 1 yıllık sözleşmemiz var. Sezon bitiminde oturup yeniden konuşacağız."

"İnsan tek başına çalışınca zor olabiliyor. Buradaki hocalarımla da konuştuk, en kısa sürede sahada olabilmek için çalışıyoruz. Antrenmanlar iyi gidiyor."

Göksel Gümüşdağ ne söyledi?

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise şunları söyledi: "Mesut Özil, dün akşam itibarıyla teknik direktörümüz Emre Belözoğlu'yla antrenmanlara başlamış durumda."

"Mesut'un sahip olduğu kariyere, Türk futbol tarihinde sahip olan bir oyuncu yok."

"Mesut Özil 1+1 yıllık anlaşma teklifinde bulundu, biz de ona saygı duyduk. Mesut Özil, sadece futbola odaklanmak istediğini söyledi. Ücret konusunda da fedakarlıkta bulundu."

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