Hem Fenerbahçe'deki, hem yeşil sahalardaki geleceği tartışılan yıldız oyuncu söylentileri yalanladı.

Mesut Özil profesyonel kariyerini noktalayacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yetenekli 10 numaranın Fenerbahçe’yi Instagram ve Twitter’da takipten çıkarması ayrılık sinyali olarak yorumlanmıştı.

Jorge Jesus'un önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği Mesut Özil, buna rağmen takıma geri dönmeyi hedeflediğini belirtti.

Ne söyledi?

Twitter hesabından bir açıklama yapan Mesut Özil kendisiyle ilgili bir itibarsızlaştırma kampanyası yürütüldüğünü öne sürdü.

"Kamuoyunda şahsımla ilgili yapılmaya çalışılan itibarsızlaştırmaları engellemek ve camiamızı doğru bilgilendirmek adına bu açıklamayı yapmak istedim.

Öncelikle bireysel olarak özel bir program eşliğinde hazırlıklarımı yapıyor, her an çocukluk aşkıma kavuşmak ve katkı vermek adına sabırla zamanımın gelmesini bekliyorum.

Ben Fenerbahçe’ye ve vatanım Türkiye’ye tatil yapmaya gelmedim. Şanlı formamızı terlettiğim her anda katkı vermekten başka bir amaç ilke edinmedim. Çocukluk aşkım Fenerbahçe’de yaşamayı arzu ettiğim bir çok hedefim var. Bunları gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım.

Hem ben, hem de kulübüm futbolun doğasında olan bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci en iyi şekilde atlatarak sevdam Fenerbahçe’ye hizmet etmek en büyük arzumdur.

Taraftarlarımızdan ricam, medyada çıkan yalan haberlere itibar etmemeleridir."

Ben Fenerbahçe’ye ve vatanım Türkiye’ye tatil yapmaya gelmedim. Şanlı formamızı terlettiğim her anda katkı vermekten başka bir amaç ilke edinmedim. Çocukluk aşkım Fenerbahçe’de yaşamayı arzu ettiğim bir çok hedefim var. Bunları gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım. — Mesut Özil (@M10) June 21, 2022

Menajerinin sözleri gündem olmuştu

Menajeri Erkut Söğüt, The Telegraph'a verdiği röportajda Mesut Özil’in bundan sonra e-spor'a daha fazla yoğunlaşacağını ve kariyerini bu alanda sürdürebileceğini söylemişti.

"Dürüst olmak gerekirse Fortnite'ta gerçekten çok iyi ve bir gün orada rekabet ederse şaşırmam."

Fenerbahçe'de 36 maçta sekiz gol, üç asistle oynayan Mesut Özil, geçen sezon teknik direktör İsmail Kartal ile yönetimin ortaklaşa aldığı karar sonucunda kadro dışı bırakılmıştı.

33 yaşındaki oyuncu 20 Mart'taki Konyaspor maçından bu yana Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkmadı.