Sarı-lacivertli takımda teknik direktör İsmail Kartal'ın kararıyla kadro dışı kalan yıldız oyuncu, takımda kalmaya devam edeceğini söyledi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın kararı doğrultusunda Konyaspor maçının ardından kadro dışı kalan ve takımdan ayrılması beklenen Mesut Özil, sarı-lacivertli takımdaki geleceğine ilişkin bir açıklama yaptı.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Fenerbahçe için büyük fedakarlıklar yaptığını belirten Özil, kariyerini Fenerbahçe formasıyla noktalayacağını duyurdu.

Profesyonel yaşamın gereklilikleri gereği, yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumunda ise bu tavra sadece saygı duyacağım. Çok çalışıp kendimi daima hazır tutacağım.Her zaman dediğim gibi;aslolan Fenerbahçe’dir. Büyük Fenerbahçe taraftarına sevgi ve saygılarımla(3/3) — Mesut Özil (@MesutOzil1088) May 31, 2022

Mesut Özil Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin ne söyledi?

Başta MLS ile Meksika Ligi'ne transfer olacağı yönündeki söylentiler olmak üzere hakkındaki transfer iddialarını yalanlayan Özil, önemli olanın Fenerbahçe'nin çıkarları olduğunu vurguladı:

"Son günlerde kariyerim ile ilgi yapılan iddialarla ilgili olarak bir açıklama yapmam zorunlu oldu.

"İlk altı ay ücret dahi almadan, çocukluk aşkım olan Fenerbahçe ile 3.5 yıl bir kontrat imzalayarak, kariyer hedefimi tamamlamıştım. Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe’den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım.

"Sözleşmem süresi boyunca, Çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesin. Profesyonel yaşamın gereklilikleri gereği, yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumunda ise bu tavra sadece saygı duyacağım. Çok çalışıp kendimi daima hazır tutacağım.Her zaman dediğim gibi; aslolan Fenerbahçe’dir.

"Büyük Fenerbahçe taraftarına sevgi ve saygılarımla"

Kararı Jorge Jesus'un vermesi bekleniyor

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un, dünyaca ünlü oyuncunun yeniden kadroya dahil edilip edilmemesine ilişkin kararının, Mesut'un geleceği adına belirleyici faktör olması bekleniyor.

Fenerbahçe kadrosunda Mesut'un yanı sıra İrfan Can Kahveci, Dimitrios Pelkas ve Mert Hakan Yandaş gibi 10 numara pozisyonunda oynayan oyuncular bulunurken, genç yetenek Arda Güler de yaptığı çıkışla bu mevkide formaya aday olduğunu ortaya koymuştu.

Fenerbahçe'ye 2021-2022 sezonunun devre arasında Arsenal'den transfer olan Mesut ilk sezonunda 10 maçta bir asit yapmıştı. Bu sezon daha hazır bir görüntü çizen 33 yaşındaki oyuncu 2021-2022 sezonunda 22 Süper Lig maçında şans bulurken, bu karşılaşmada sekiz gol atmış ve takım arkadaşlarına da iki gol pası vermişti.

Mesut UEFA Avrupa Ligi'nde ise dört maçta şans bulmuş ve Avrupa Ligi'ni kazanan Eintracht Frankfurt karşısında Fenerbahçe'yi öne geçiren golü atmıştı.

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