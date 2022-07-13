Başakşehir'e transfer olacağı öne sürülen Mesut Özil, Başakşehir'in Arjantinli yıldızı Lucas Biglia ile daha önce rakip olmuştu.

Büyük umutlarla transfer olduğu Fenerbahçe'de beklentileri bir türlü karşılayamaya ve geçen sezonun ikinci yarısında oynanan Konyaspor maçının devre arasında İsmail Kartal ile tartışmasının ardından kadro dışı kalan Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olacağı yönündeki iddialar her geçen gün artarken, yıldız oyuncunun menajeri de bu ilgiyi doğruladı.

Mesut'un dünya çapında bir oyuncu olduğunu ve Başakşehir'in yanı sıra birçok talibi bulunduğunu dile getiren Erkan Söğüt, transferine ilişkin son kararı dünyaca ünlü oyuncunun vereceğini söyledi. Özil'in Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'e transferinin gerçekleşme ihtimali ise Türk futbolu adına oldukça ilginç bir durumu beraberinde getirdi.

Grosskreutz da kadrodaydı

Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı 2014 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı'nın formasını giyen Mesut, takımı Dünya Kupası'nı kazanırken turnuvanın en önemli isimlerinden biri olmuştu. Almanya Özil'in yedi maçta birer gol ve asistle oynadığı turnuvayı kazanırken, finalde Başakşehir'in bir başka yeni transferi Lucas Biglia'nın forma giydiği Arjantin'i mağlup etmişti.

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Dünyaca ünlü iki futbolcunun karşılaşmadan sekiz yıl sonra yine bir Dünya Kupası'nın öncesinde Başakşehir'de buluşma ihtimali futbolseverleri heyecanlandırırken, Özil'in vereceği son karar merakla bekleniyor. 2014 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan Almanya'nın kadrosunda yer alan Kevin Grosskreutz da bir dönem Galatasaray'a transfer olmuş ancak lisans evraklarının yetişmemesi nedeniyle, sarı-kırmızılı formayı giymeden takımdan ayrılmıştı.

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