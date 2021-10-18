"Mesut Özil'in yerine, Fenerbahçelilerin %80'i Bakasetas'ı ister"

Fenerbahçe'nin, deplasmanda Trabzonspor'a kaybettiği maçta yıldızlaşan Bakasetas ile Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil kıyaslanıyor.

Trabzonspor'un, Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği ve Yunan oyuncu Bakasetas'ın 2 gol attığı maçın ardından maçla ilgili birçok görüş dile getiriliyor. Bunlardan en dikkat çekici olanı ise spor yazarı Serdar Ali Çelikler'den geldi. Çelikler, Mesut Özil ve Bakasetas hakkında bir kıyaslama yaptı.

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri performansını en üst seviyeye çekemeyen Mesut Özil, Trabzonspor maçına ilk 11'de başlamasına rağmen karşılaşmaya etki edemedi.

Ne söylendi?

Fenerbahçe'nin, deplasmanda Trabzonspor'a kaybettiği maçın ardından Vole TV'de konuşan Serdar Ali Çelikler, "Bugün Fenerbahçe, Bakasetas ile Mesut Özil'İ bire bir takas etmek istese Trabzon'da kaç kişi bu teklifi kabul eder? Sorusunu sordu ve Çelikler kendi sorusunu ise şekilde cevapladı: "Trabzonluların yüzde 1'i bile bunu kabul etmez ama Fenerbahçelilerin en az yüzde 80'i bu takası onaylar. Yemişim kariyerini."

Mesut Özil'in parlak kariyeri

Futbola Schalke altyapısında başlayan Mesut Özil, 2007 yılında 5 milyon euroluk bedelle Werder Bremen takımına transfer oldu. Almanya'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu, özellikle Almanya Milli Takımı'ndaki performansıyla büyük takımların ilgisini çekti.

2010 yılında Real Madrid ile anlaşan Mesut, 18 milyon euro'luk bedelle İspanyol devine imza attı. Yıldız orta saha oyuncusu, Real Madrid'de başarılı sezonlar geçirdikten sonra 2013 yılında 47 milyon euro'ya İngiliz takımı Arsenal'in yolunu tuttu. İngiltere Premier Ligi'nde asistleriyle göz kamaştıran Mesut Özil, 2021 yılının ocak ayında Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer oldu.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 2014 yılında FIFA Dünya Kupası'nı kazanarak kariyerindeki en büyük başarıya ulaştı.

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