Mesut Özil'in yeni tarzının nedeni belli oldu

Saçlarını sarıya boyatarak herkesi şaşırsan Arsenalli yıldız futbolcu Mesut Özil, bu değişikliğin sebebini açıkladı.

'in Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde saçını sarıya boyamış ve büyük bir şaşkınlığa sebep olmuştu.

Takımıyla 'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 30 yaşındaki deneyimli isim, Mirror'da yer alan habere göre saç stilini neden değiştirdiğini şöyle açıkladı:

"Lacazette, Shkodran ve Sead Kolasinac ile kale direğini vurma yarışı yapıyorduk ve Lacazette kazandı. Sead, Mustafi ve ben kaybettik. İddiamıza göre kaybedenler saçını farklı renge boyayacaktı. Ben de sarıya boyadım. Sead yeşile boyadı, Mustafi ise başka bir şey denedi ancak mutsuz olunca siyaha geri döndü. Takım arkadaşlarım çok beğendi. Her sabah farklı bir görüntüye uyanmak farklı geliyor çünkü saçlarım her zaman siyahtı. Benim de hoşuma gitti aslında, Londra'ya döndüğümde rengini değiştirir miyim bilmiyorum. Şimdilik memnunum."