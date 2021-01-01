Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt: Mesut, Türkiye'ye gelirse Fenerbahçe'de oynayacak

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, Fenerbahçe'nin istediği yıldız oyuncunun transfer durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

BeIN SPORTS' a konuşan Erkut Söğüt, futbolcusunun 'ye transferi konusunda, "Herkesin bildiği bir süreç var. Mesut'un burada belirli bir sözleşmesi kaldı. Şu anda Mesut herhangi bir kulüple görüşmek için serbest. Biz de bunu yapıyoruz. Hem 'ı hem de Mesut'u mutlu edecek bir anlaşma olması gerekiyor. Bu kararlar 1-2 gün içinde alınamıyor" ifadelerini kullandı.

Mesut'un koyu bir Fenerbahçeli olduğunun da altını çizen Söğüt'ün açıklamaları şöyle:

"Mesut kadro dışı bırakıldıktan sonra da A takım ile antrenmanlara devam etti. Mesut'un sadece maç eksiği var. Mesut'un Fenerbahçeli olduğunu herkes biliyor, her zaman söylediği konulardan biri. Mesut sadece Fenerbahçeli değil, koyu bir Fenerbahçeli. 'ye gelecekse Fenerbahçe'de oynayacak. Her zaman 'Bir gün Fenerbahçe'de oynayacağım' demiştir. Bu transfer bir süreç. Bir şey olmadan, oldu demek yanlış olur. Sözleşmeler imzalamadan iş bitti demek yanlış olur. Hep şunu diyorum, hayırlısıyla inşallah olur."