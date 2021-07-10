Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya hücum futbolu övgüsü

Fenerbahçe’nin yıldızı Mesut Özil, sezon öncesi kampında yaptığı açıklamada yeni sezon için taraftara ümit dağıttı.

Kulüp televizyonuna bir röportaj veren Mesut Özil, teknik direktörlüğe getirilen Vitor Pereira’nın kısa sürede yarattığı etkiden bahsetti.

“Vitor Pereira takımla çok iyi iletişim kurabiliyor. Geldiği için çok mutluyuz. Takımın önde basmasını, hücum yapmasını istiyor. Biz de bunu seviyoruz, çünkü biz Fenerbahçe’yiz. Her takıma karşı kazanmak istiyoruz.”

“Başkanımız ile aramızda bir problem yok. Ben her zaman Fenerbahçe'de oynamak istediğimi söyledim. Ben, Fenerbahçeliyim.”

Arsenal’dan sorunlu ayrılmıştı

“Takıma katıldığımda en iyi formumda değildim. Arsenal ile yaşadığım bazı sorunlar vardı. Geldiğimde huzura kavuşmuştum ama sakatlandım. Gelecek sezon için elimden gelenin en iyisini yaparak hazırlanıyorum.”

“Futbolcu olarak her an hazır olmanız gerekiyor. Sağlıklıyım ve önümüzdeki sezon için %100 hazırım.”

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Huzur vurgusu

“Takımda huzur olması çok önemli. Antrenman sert olsa bile herkes mutlu. Eğer böyle devam edebilirsek bu sezon çok güçlü bir Fenerbahçe göreceksiniz.”

“Avrupa'da sadece Fenerbahçe'yi değil, tüm Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Korakor mücadele edeceğiz, inşallah orada da başarılı oluruz.”

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Formaları beğendi

“Formalarımız çok güzel. Benim favorim her zaman çubuklu formadır.”

“Bütün camiamızın bize destek olmasını istiyoruz. Bize güvensinler. Biz, elimizden geleni yapacağız ve inşallah sezon sonunda şampiyonluğu kutlayacağız.”

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