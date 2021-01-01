Mesut Özil'den Fenerbahçeli taraftarlara mesaj

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, 1-0'lık Galatasaray yenilgisi sonrasında şampiyonluğa inancının tam olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı Mesut Özil, 1-0'lık Galatasaray mağlubiyeti sonrası taraftarlara çağrıda bulundu. Twitter'dan yazdığı mesajda Fenerbahçe'ye şampiyonluklar kazanmak için geldiğini ifade eden yıldız oyuncu, "Takımımla çıktığım ilk derbimin daha farklı sonuçlanmasını isterdim, dün akşamki sonuçtan dolayı çok üzgünüz. Fakat ben Fenerbahçe’ye takım arkadaşlarım ve taraftarımızla büyük zaferler ve kupalar kazanmaya geldim. Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak. Bunun için daima elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Derbide 63'üncü dakikada Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna dahil olan Mesut, yenilgiyi önlemeye yetmemişti.