Mesut Özil ve Kolasinac güvenlik sebebiyle kadroya alınmadı

Arsenal, Premier Lig'in ilk haftasında oynanacak Newcastle United maçı öncesi Mesut Özil ve Sead Kolasinac'ın kadroya alınmadığını açıkladı.

Premier Lig'in iddialı ekiplerinden , 2019-20 sezonunun açılış maçında 11 Ağustos Pazar günü, ile deplasmanda karşılaşacak.

İngiliz ekip, maç öncesi yayımladığı açıklamada, geçtiğimiz haftalarda Londra'daki bir restoran çıkışında saldırıya uğrayan Mesut Özil ve Sead Kolasinac'ın "Güvenlik Tehdidi" nedeniyle Newcastle United maçının kadrosuna alınmadığını belirtti.

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Arsenal'ın açıklaması şu şekilde:

"Mesut Özil ve Sead Kolasinac, yaşadıkları üzücü olaydan dolayı devam eden polis soruşturması sebebiyle Newcastle United ile oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer almamaktadır. Oyuncularımızın ve onların ailelerinin huzuru bizim birinci önceliğimizdir. Bu kararı alırken, oyuncularımızla ve menajerleriyle görüşmelerimizi yaptık. Polise güveniyoruz. Oyuncularımızın en kısa sürede kadroya geri dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu konuyla ilgili başka bir açıklamamız olmayacaktır"