Mesut Özil neden sakatlandı, kaç hafta sahalardan uzak kalacak?

Mesut Özil, Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan ayrıldı. Peki neden sakatlandı, kaç maç oynayamayacak? Özil'in sakatlık geçmişi...

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u ağırladı. Sarı-lacivertli ekip şampiyonluk mücadelesinde Antalyaspor karşısında zorlanırken Kanarya'nın yeni yıldızı Mesut Özil, 67. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye devretti.

Sakatlanarak oyundan ayrılan Mesut Özil aynı problemi daha önce dört kez daha yaşadı.

Mesut Özil neden sakatlandı?

Fenerbahçe formasıyla toplamda 7. maçına çıkan Mesut Özil, Kadıköy'de Fredy ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı ve kendini yere bıraktı.

Ayak bileği dönen Mesut Özil oyun alanını sedyeyle terk etti.

Mesut Özil sahalardan ne kadar uzak kalacak?

32 yaşındaki oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Mesut Özil'in sakatlık geçmişi

Mesut Özil daha önce 4 kez ayak bileğiyle ilgili sakatlık geçirdi.

Türk asıllı Alman futbolcu 2019-20 sezonunda da bilek sakatlığı geçirmiş ve 9 gün sahalardan uzak kalarak Arsenal ile 1 maçı kaçırmıştı.

2017-18 sezonunda da ayak bileğinden problem yaşayan Özil, 4 gün forma giyemedi ve İngiliz ekibinin 1 maçını kaçırdı.

Özil'in 2007-08 sezonunda ayak bileğinde bağ yırtığı tespit edilmiş 14 gün sahalardan uzak kalmıştı.

Sakatlık Sezon Gün Kaçırılan Maç Ayak bileğinde sakatlık 2020-2021 ? ? Bilek sakatlığı 2019-20 9 1 Ayak bileği problemleri 2017-18 4 1 Ayak bileği problemleri 2015-16 3 - Ayak bileğinde bağ yırtığı 2007-08 14 4

*Mesut Özil'in yalnızca ayak bileği problemleri esas alınmıştır.