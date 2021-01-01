Mesut Özil ne zaman oynayacak, imza töreni ne zaman?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil'in imza töreninin Salı günü yapılmasını planladıklarını söyledi.

Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Mesut Özil'in imza töreni tarihiyle ilgili detaylar paylaştı.

Ali Koç'un açıklamalarına göre; Mesut Özil'in imza töreni Salı günü düzenlenecek.

Ali Koç, Mesut Özil hakkında şu ifadeleri kullandı:

Daha fazla takım

"Başka kulüpler de istedi ama Mesut Özil'in gönlü bizdeydi. Mesut'un sakatlık durumu yok. İngiltere'deki mevzuata göre listede adı olmamasına rağmen A takımla idmanlara çıktı. Karantina süresi vardı. Bunun ardından imza işlemleri olacak. Mesut Özil'in ilk idmanına yarın akşam çıkmasını bekliyoruz. Ne zaman oynayacağına biz karar vermeyeceğiz, hocası karar verecek. Ancak eski hocasıyla konuştuğumda, '3-4 hafta sürer' demişti. Herhalde 2 hafta sonra yavaş yavaş maçlara girmeye başlar. Umarım yanılmam. Her şey yolunda gittiği takdirde imza gününü Salı günü planlıyoruz."