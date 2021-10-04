Mesut Özil ile Vitor Pereira krizi büyüyor: Yeleğini Pereira'nın önüne attı

Millî araya lider giden Fenerbahçe'de Mesut Özil, Vitor Pereira'dan süre alamamasına bozulmuş gibi görünüyor.

Hocası ile problem yaşadığı söylenen Mesut Özil'in Vitor Pereira'nın önüne ısınma yeleğini attığı iddia edildi.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 8. haftayı 2-1 Kasımpaşa galibiyeti ile kapattı ve liderlik koltuğunu rakiplerine kaptırmadı.

Gribal enfeksiyon nedeniyle Olympiakos maçında yer almayan Mesut Özil, Kasımpaşa karşısında da yedek bekledi.

Mesut Özil, Vitor Pereira'ya sinirlendi mi?

Okan Beltek 'in iddiasına göre; Kasımpaşa maçında 40 dakika ısınmasına rağmen oyuna giremeyen Mesut Özil, Portekizli teknik adama öfkelendi.

32 yaşındaki oyuncu ısınma yeleğini Vitor Pereira'nın önüne doğru attı.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında 40 dakika ısınmasına rağmen oyuna giremeyen Mesut Özil'in yeleğini Vitor Pereira'nın önüne attığı an... pic.twitter.com/U7gQhUEghN — Okan Beltek (@obeltek) October 4, 2021

Ali Koç ne söyledi?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Vitor Pereira ile Mesut Özil arasında bir sorun yaşanmadığı konusunda ısrar etti.

Kasımpaşa maçının ardından konuşan Koç şu ifadeleri kullandı:

"Hocanın en büyük hayali Mesut'un liderliğinde perşembe günü maça çıkmaktı. Mesut'un en büyük hayali Avrupa'da bir kez daha kendini çok net bir şekilde göstermekti ama kısmet olmadı çünkü hastalandı."

"İki gün evvel Pelkas da hastaydı. Pelkas iyi oynamadı biliyorsunuz. Pelkas'ı da eve yolladık, serumlar taktık, o yetişti maça. Ne yazık ki Mesut yetişemedi. Mesut buraya, kim olduğunu göstermeye geldi."

"Mesut buraya yedi yıl sonra Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak kadronun lideri olmaya geldi. Onu da yapacaktır.

Dünyaya da kim olduğunu gösterecektir. Mesut bizim kaptanımızdır. Ama her zaman söylediğim gibi, Arda Güler'den Sosa’ya kadar, kim olursa olsun bu formayı taşıyan herkes bu kulübün en büyük değeridir. Bunlara da sahip çıkmamız gerekir."

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