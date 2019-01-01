Mesut Özil: Evden izlemek çaresiz hissettiriyor

Türkiye'ye gelip gelmeyeceği merak konusu olan yıldız oyuncu, verdiği özel röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

'deki geleceği belirsiz olan ve 'ye gelip gelmeyeceği sıkça konuşulan Mesut Özil, The Athletic'e özel bir röportaj verdi.

Deneyimli orta saha, bu röportajda kariyerine ve sezon başında yaşadığı bıçaklı saldırıya dair soruları yanıtladı.

"Hiçbir yere gitmiyorum"

Yıldız oyuncu, "Arsenal'den ayrılacak mısın" sorusuna şu ifadelerle "Hayır" dedi:

"2021'e kadar kontratım var ve o zamana kadar kalıyorum. Yeni sözleşmeyi imzalarken etraflıca düşündüm ve kariyerimin en önemli kararlarından olduğuna inandım. Sadece birkaç sezon değil, geleceğimi Arsenal'e adamak ve kulübün de aynı düşüncede olduğunu görmek istedim. Zor zamanlardan geçebilirsiniz ama bu kaçmak için bir neden değildir. En azından 2021'e kadar buradayım"

"Arsenal için oynamaktan çok keyif alıyorum. 'den geldiğimde kulüp zor bir dönemden geçiyordu. Ancak her zaman daha iyisini yapabileceğimize inandım ve birlikte bunu başardık. Bu formayı giydiğim için gururluyum ve burada olmaktan ötürü çok mutluyum. Sokakta benimle konuşan her taraftara 'Burası benim evim. Hiçbir yere gitmiyorum' diyorum"

"Evden izlemek çaresiz hissettiriyor"

Mesut Özil, forma şansı bulamamasıyla ilgili ise şu demeçleri verdi:

"Elbette can sıkıcı bir durum ama bir profesyonel olarak antrenörün kararlarına saygı duymak zorundayım. Takıma dahil olamamak, evden izlemek çaresiz hissettiriyor. Takımla olmak, arkadaşlarıma destek olmak istiyorum. İdmanlara sadece zorunluluktan çıkmıyorum. Oynamak için hazırım. Bu durumu kişiselleştirmeden her şeyimi vermek ve hazır olmak zorundayım"

"Teknik direktörümle her zaman aynı şekilde düşünmeyebiliriz ama bu tarz şeyler aile ve arkadaş arasında da olabilir. Bunu kabullenip devam etmek zorundasınız"

Bu ifadesinin üzerine Unai Emery'nin kendisine bir daha şans vermemesi halinde ne olacağı sorulan Mesut Özil, şu yanıtı verdi:

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"Böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum. Elbet oynayacağım. Kendime inanıyorum ve antrenörlerin istediklerini yapıyorum. Kulübe hedefleri yolunda katkı vermek istiyorum. Vazgeçtiğim iddiaları doğru değil. Böyle olsa neden bu kadar çok çalışayım ki?"

"İkimiz için de her şey yolunda"

Yıldız orta saha, sezon öncesinde takım arkadaşı Sead Kolasinac'la yaşadığı bıçaklı saldırı olayının ardından eşinin Londra'dan ayrılmak istediğini şu cümlelerle itiraf etti:

"Eşim buradan ayrılmak istedi. Kendini güvende hissetmiyordu ve bahçede köpeklerimizi gezdirirken bile huzursuz oluyordu. Böyle bir şeyi ne ben ne de eşlerimiz yaşamamıştı. Sead'ın ve benim eşim ailelerimize dönmek istediler. Çok zor bir dönemdi ancak ben Londra'dan tamamen ayrılmayı düşünmedim. Şu an ikimiz için de her şey yolunda"