Mesut Özil: Arteta diğerlerinden farklı

Arsenal'in 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Mesut Özil, Mikel Arteta'nın gelişini değerlendirdi.

forması giyen tecrübeli futbolcu Mesut Özil, Unai Emery'nin ardından teknik direktörlük görevine getirilen Mikel Arteta'yı ve onun yönetimini yorumladı.

Arteta'nın gelişinin biraz sürpriz olduğunu söyleyen Özil, Evening Standard'a verdiği demeçle şunları dile getirdi:

"Bizi eski Arsenal standartlarına geri götürdü. Arteta ile pozisyon üstünlüğümüz var, topa daha fazla sahip olup oyunun kontrolünü ele alıyoruz. Bu tip şeyler üzerine çalışmalar yapıyor ve siz de görüyorsunuz, herkes gülümsüyor, takımda olmaktan keyif alıyor. Bunlar da bizi başarılı yapmaya başladı."

"Şu anda her şeyden memnunuz. Sahada bir oyun yapımız olduğunu görebiliyorsunuz. Herkes sahadaki görevini biliyor. ve Leeds United maçlarını kazandığımız için mutuyuz."

Kariyeri boyunca çalıştığı teknik direktörler ile Mikel Arteta'yı kıyaslayan Mesut şöyle devam etti:

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"Her teknik direktör birbirinden farklıdır. Kariyerim boyunca birçok üst düzey hocayla çalıştım. Arteta diğerlerinden farklı. Topa çok fazla odaklanıyor ve bizi başarılı kılmak istiyor. Bu kulüp için en doğru ismin o olduğunu düşünüyorum. Arteta takımın başına geçtiğinde biraz şaşırmıştım. Zaman hızla geçiyor. Arteta'nın 'de Guardiola ile çalışmaya gittiği günleri hatırlıyorum. Kısa sürede teknik direktör olacağı belliydi. Burada bizimle olduğu için çok mutuyum, hepimiz mutluyuz."

"Daha önce Arteta ile takım arkadaşıydık. Şuanda da normal bir ilişkimiz var. Birbirimize çok saygı duyardık, öncesinde takım kaptanımızdı. Herkes ona saygı duyardı, şimdi de bunun üzerine koyarak devam ediyoruz."

"Bir oyun kurucu olarak alana ihtiyacım var. Arteta'nın oyun tarzı bu alanı bana sağlıyor."