''Mesut Özil, Arsenal tarihinin en sinir bozucu futbolcusu''

Arsenal'in eski kalecilerinden Bob Wilson, Bournemouth maçındaki performansıyla öne çıkan Mesut Özil'i ilginç ifadelerle övdü.

Arsenal'in eski kalecilerinden Bob Wilson, Londra ekibinin yıldız oyuncusu Mesut Özil'e dair açıklamalarda bulundu.

Love Sport Radio'ya konuşan İskoç futbol adamı, Mesut Özil'i ''Arsenal tarihindeki en sinir bozucu futbolcu'' olarak nitelendirirken Türk asıllı yıldız oyuncuyu övmekten de geri kalmadı.

Mesut Özil'in yeteneğine vurgu yapan Wilson, ''Uzun zamandır gördüğüm en doğal yeteneklere sahip oyuncu o. Saha içinde diğer oyuncuların göremediklerini görüyor.'' dedi.

Mesut'un Bournemouth maçındaki performansını da değerlendiren Wilson, ''Mesut Özil'in Bournemouth maçındaki performansı, o oynamadığı zamanlarda Arsenal'in ne kaybettiğini net bir şekilde gösterdi'' dedi.

Yıldız futbolcuyu 'sinir bozucu' olarak nitelendiren Bob Wilson, nedenini ise şu şekilde açıkladı; ''Mesut'un çok sinir bozucu bir yönü var. Maçlarda hangi oyuncunun ön plana çıkacağını tahmin edemezsiniz ama Mesut eğer günündeyse seyirciyi coşturacak kadar büyük bir kapasiteye sahip. Onun, daha fazlasını yapabileceğini bilmek, bu durumu daha da sinir bozucu hale getiriyor''

Mesut Özil, Arsenal'in 5-1 kazandığı Bournemouth maçındaki performansıyla dikkat çekmiş ve karşılaşmayı bir gol, bir asistle tamamlamıştı.