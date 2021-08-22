Mesut Özil, Antalyaspor maçında neden ilk 11'de yok?

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk ettiği maça Mesut Özil'in ilk 11'de başlamaması merak uyandırdı.

Teknik direktör Vitor Pereira, sakatlığı bulunmayan Mesut Özil'i Antalyaspor karşısında yedek soyundurdu. Fenerbahçe formasıyla ilk golünü geçen hafta Adana Demirspor ağlarına gönderen Mesut, Avrupa Ligi'ndeki HJK Helsinki maçında ise 61 dakika sahada kalmıştı.

Portekizli teknik adam maç öncesinde yaptığı açıklamada Mesut kararına değindi ve yıldız oyuncuyu dinlendirmek istediklerini söyledi.

“Mesut bizim kaptanımız, çok önemli bir oyuncu. Farklı 11'ler çıkabilir. Perşembe günü önemli bir maçımız var, dinlenip o maça hazır olmasını istiyorum.”

Kritik maç dört gün sonra

Playoff turu ilk maçında HJK Helsinki'yi evinde 1-0 yenen Fenerbahçe, 26 Ağustos Perşembe günü Finlandiya deplasmanında tur arayacak.

Sarı lacivertliler, HJK Helsinki'yi elediği takdirde Avrupa Ligi'nde grup aşamasına yükselecek.

Muhammed ilk 11'de

Pereira, HJK Helsinki maçında harika bir golle Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Muhammed Gümüşkaya'ya Antalyaspor karşısında ilk 11'de şans verdi.

HJK Helsinki mücadelesinde, ikinci yarıda Mesut Özil'in yerine giren 20 yaşındaki Muhammed, Fenerbahçe adına çıktığı ilk resmi maçta sergilediği bu performansla herkesten alkış aldı.

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