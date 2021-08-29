Mesut Özil, Altay maçında neden oynamıyor?
Fenerbahçe, Süper Lig'in üçüncü haftasında Altay deplasmanına beş eksikle çıktı. Serdar Dursun, İrfan Can Kahvesi, Dimitrios Pelkas ve Filip Novak'ın yanı sıra sürpriz bir şekilde Mesut Özil de maç kadrosunda yoktu.
Maç öncesinde yapılan antrenmanlarda kasığında ağrı meydana gelen Mesut Özil, tedbir olarak bu maçta oynatılmadı. Yıldız oyuncu kamp kadrosunda yer alıyordu.
Fenerbahçe'nin 20 kişilik kadrosu şu isimlerden oluştu:
Editörün Seçtikleri
1. ALTAY BAYINDIR
3. MINJAE KIM
5. JOSE ERNESTO SOSA
13. ENNER REMBERTO VALENCIA LASTRA
16. FERDİ ERENAY KADIOĞLU
20. LUIZ GUSTAVO DIAS
21. BRIGHT OSAYI SAMUEL
23. MUHAMMED GÜMÜŞKAYA
30. NAZIM SANGARE
32. MARCEL JANY EMILE TISSERAND
41. ATTILA ARPAD SZALAI
Yedekler
35. BERKE ÖZER
54. OSMAN ERTUĞRUL ÇETİN
4. SERDAR AZİZ
8. MERT HAKAN YANDAŞ
15. MBWANA ALLY SAMATTA
25. ARDA GÜLER
26. MİHA ZAJC
80. FATİH YİĞİT ŞANLİTÜRK
91. MELİH BOSTAN