Mesut Özil, Altay maçında neden oynamıyor?

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Altay maçı için açıklanan kadroda yer almadı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in üçüncü haftasında Altay deplasmanına beş eksikle çıktı. Serdar Dursun, İrfan Can Kahvesi, Dimitrios Pelkas ve Filip Novak'ın yanı sıra sürpriz bir şekilde Mesut Özil de maç kadrosunda yoktu.

Maç öncesinde yapılan antrenmanlarda kasığında ağrı meydana gelen Mesut Özil, tedbir olarak bu maçta oynatılmadı. Yıldız oyuncu kamp kadrosunda yer alıyordu.

Fenerbahçe'nin 20 kişilik kadrosu şu isimlerden oluştu:

1. ALTAY BAYINDIR

3. MINJAE KIM

5. JOSE ERNESTO SOSA

13. ENNER REMBERTO VALENCIA LASTRA

16. FERDİ ERENAY KADIOĞLU

20. LUIZ GUSTAVO DIAS

21. BRIGHT OSAYI SAMUEL

23. MUHAMMED GÜMÜŞKAYA

30. NAZIM SANGARE

32. MARCEL JANY EMILE TISSERAND

41. ATTILA ARPAD SZALAI

Yedekler

35. BERKE ÖZER

54. OSMAN ERTUĞRUL ÇETİN

4. SERDAR AZİZ

8. MERT HAKAN YANDAŞ

15. MBWANA ALLY SAMATTA

25. ARDA GÜLER

26. MİHA ZAJC

80. FATİH YİĞİT ŞANLİTÜRK

91. MELİH BOSTAN