Valencia, hisselerinin yüzde 42’sini Amerikalı yatırım konsorsiyumu Pitchwise Holdings’e sattığını resmen duyurdu. Bu büyük anlaşmayla, merakla beklenen stadyum taşınması öncesinde köklü kulübe derhâl 100 milyon avroluk yeni sermaye aktarılıyor.

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Pitchwise, Valencia'da büyük bir hisse satın aldı

Valencia, hisselerinin yüzde 42'sinin Amerikalı konsorsiyum Pitchwise Holdings'e satışını doğruladı. Bu büyük işlemde kulübün tahmini değeri 1,25 milyar avro olarak belirlendi. Bu önemli satışa rağmen Meriton Holdings ve Peter Lim çoğunluk hissedarı olmaya devam ediyor. Kiat Lim de kulüp başkanlığı görevini sürdürüyor.

Pitchwise Holdings'in başında deneyimli spor yöneticileri Ann Rodriguez ve Corey Woolfolk bulunuyor. Gruba, KKR'nin kurucu ortakları George Roberts ve Henry Kravis'in de aralarında bulunduğu kurumsal yatırımcılar güçlü destek veriyor.

Kulüp için yeni bir dönem

Anlaşmanın en önemli kısa vadeli etkisi, kulübe sağlanacak 100 milyon avroluk büyük sermaye desteği. Valencia, bu yeni kaynağın kulübe doğrudan yatırım için hemen kullanılabileceğini doğruladı. Başkan Lim, ortaklıktan duyduğu heyecanı dile getirdi. Dışarıdan yoğun ilgi olmasına rağmen ortaklık kurmayı gerçekten değerlendirmek istediği tek grubun Pitchwise olduğunu açıkladı.

“Valencia'ya ilgi gösterenlerin sayısı hiç de az değildi; ortaklık kurmak istediğim tek ekip Pitchwise'dı,” diye açıkladı Lim. “Uzun vadeli yatırım konusunda uzmanlığa ve spor alanında birikime sahipler. Birbirimizi de çok iyi tanıma fırsatı bulduk. Ann, Corey, George ve Pitchwise Holdings ile yeni bir döneme girdiğimize ve Valencia CF için büyük işler başarabileceğimize inanıyorum.

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“Birlikte, erkek ve kadın takımları Avrupa'da düzenli olarak mücadele eden, altyapısından dünya çapında yetenekler yetiştiren ve Nou Mestalla'daki yeni evi Valencia şehri ile tüm bölge için bir simge hâline gelen modern bir kulüp inşa edeceğiz.”

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Nou Mestalla için hazırlık

Bu mali yeniden yapılanma, kulübün yakın tarihinde kritik bir döneme denk geliyor. Valencia, uzun süredir beklenen Nou Mestalla'ya taşınmaya gelecek yaz hazırlanıyor. Yeni yatırımcılar, stadı uzun vadeli projelerinin temel bir parçası olarak görüyor. Pitchwise yöneticileri Rodriguez ve Woolfolk da bölgenin büyük potansiyeline dikkat çekti.

“İspanyol futbolunun büyük kurumlarından Valencia CF'nin yönetim sorumluluğunu Kiat ile paylaşmaktan onur duyuyoruz,” dediler. “Bu süreç boyunca Valencia'yı defalarca ziyaret etme ve bölgenin ne kadar özel olduğunu bizzat görme fırsatı bulduk. Köklü tarihi, büyük ve tutkulu taraftar kitlesi ve tamamlanmak üzere olan görkemli yeni stadıyla kulüp, hem erkek hem de kadın futbolunda Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden biri olmak için gereken tüm temellere sahip.

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“Ancak modern futbolun düzenlemeleri ve rekabet koşulları karşısında potansiyelin tek başına yeterli olmadığını da biliyoruz. Bunun için net bir yatırım stratejisi ve odaklanma gerekiyor. Taraftarlar dâhil kulüpteki herkesle birlikte çalışarak bunu hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz.”

Gelecekteki başarı için net strateji

100 milyon avroluk sermaye desteği, oyuncu kadrosunu güçlendirmek için kritik kaynak sağlayacak. İddialı yatırımcı grup, altyapıyı da dünya çapında yetenekler yetiştiren bir merkeze dönüştürmeyi hedefliyor. Ayrıca Nou Mestalla'nın tüm Valencia toplumu için bir buluşma noktası olması bekleniyor. Modernize edilen stat, İspanya'nın ortak ev sahipliği yapacağı 2030 Dünya Kupası'nda önemli statlardan biri olacak.