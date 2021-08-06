Messi'yi açıklamaya hazırlanan PSG'ye Sergio Ramos şoku!

Arjantinli futbolcunun transferini kısa bir süre içerisinde duyurmaya hazırlanan PSG, bir başka efsane oyuncu Sergio Ramos'tan gelen haberle sarsıldı.

Fransa Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de formasını giydiği Lille'e kaptıran PSG Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılmasının ardından bu transfere odaklanırken, Cumartesi günü oynanacak Troyes maçı öncesinde bu sezonki en önemli takviyelerinden Sergio Ramos'tan gelen haberle sarsıldı.

Geçtiğimiz sezon sıklıkla yaşadığı sakatlıklarla takım arkadaşlarını sık sık yalnız bırakan Ramos'un Lille ile oynanan Süper Kupa maçında olduğu gibi ligin ilk haftasında da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği açıklandı.

PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino ve sağlık heyetinin yüzde 100 hazır hale gelinceye dek sahaya sürmeyi düşünmediği 35 yaşındaki oyuncuların PSG formasıyla çıkacağı ilk maç ise netlik kazanmadı.

Mbappe kadroda olacak

Öte yandan PSG'nin ligin yeni takımı Troyes ile oynayacağı 90 dakikada Ramos'un yanı sıra Neymar, Di Maria, Paredes, Verratti, Donnarumma gibi oyuncular da yer almayacak. EURO 2020 ve Copa America'da forma giyen bu oyuncuların antrenmanlara bugün başladığı kaydedilirken, Mbappe ise maç kadrosunda yer alacak.

Real Madrid'den PSG'ye transferi büyük bir ses getiren Ramos, İspanyol ekibinin kendisinin yerine Bayern Münih'ten David Alaba'yı transfer etmesinin ardından gözden çıkartılmıştı. Milan, Manchester United ve Chelsea ile de görüşen Ramos tüm bu teklifleri değerlendirdikten sonra, PSG kadrosuna katılmıştı.

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