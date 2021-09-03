Messi’ye acımasız müdahale: Bacağı kırılabilirdi

PSG’nin yıldızı milli takım formasıyla çıktığı maçta çok ciddi bir sakatlıktan kıl payı kurtuldu.

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde Arjantin ile Venezuela’yı karşı karşıya getiren maçta yaşanan bir pozisyon, futbolseverlerin yüreğini ağzına getirdi.

Venezuela savunmasında görev yapan Luis Martinez’in kontrolsüz müdahalesi sonucunda yerde kalan Messi, kariyerini etkileyebilecek bir sakatlıktan şansın yardımıyla kurtuldu.

Ne yaşandı?

Topla Venezuela yarı alanında hareketlenen Messi’yi Martinez karşıladı. Topu rakibinden kurtaran Messi, tabanla gelen Martinez’in darbesinden ise kaçamadı. Kaval kemiğine gelen tekmeyle bacağı esneyen Messi kendini yere bıraktı.

Takım arkadaşları hemen yıldız oyuncunun yardımına koştu. Messi tedavisinin ardından maça devam ederken, Martinez kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu yaz Arjantin ile Copa America şampiyonluğuna ulaşan Messi, finalden bu yana ilk kez bir maça ilk 11’de başladı. Barcelona’dan PSG’ye transferiyle ses getiren Messi, yeni takımıyla çıktığı tek maçta oyuna sonradan dahil olmuş ve 24 dakika sahada kalmıştı.

Messi'den gol yok

Messi 90 dakikayı gol sevinci yaşayamadan tamamlarken; Arjantin, Venezuela’yı Lautaro Martinez, Joaquin Correa ve Angel Correa’nın golleriyle 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Venezuela grubun son sırasında kaldı. Arjantin ise lider Brezilya’nın altı puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Martinez için VAR devreye girdi

Pozisyondan yalnızca iki dakika önce Jose Velazquez’in yerine oyuna giren Martinez, Messi’ye yaptığı tehlikeli faulün ardından ilk olarak sarı kart gördü.

Ancak VAR incelemesi sonucunda kararını değiştiren hakem, 28 yaşındaki oyuncuyu doğrudan kırmızı kartla soyunma odasına yolladı.

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