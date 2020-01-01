Messi'nin yerine başkasının fotoğrafını koydular!
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M6
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin koronavirüs ile mücadele adına yaptığı bağış, Fransa'daki M6 televizyon kanalında haber olarak ekranlara taşındı fakat yanlış fotoğraf kullanıldı.
Messi'nin yanı sıra dünyaca ünlü tenisçi Roger Federer'in de yaptığı yardım anlatılırken ikisinin fotoğrafı ekrana yansıdı.
Ancak Federer'in fotoğrafı doğru kullanılırken Messi'nin yerine ona olan benzerliği ile ünlü "İranlı Messi" olarak tanınan Reza Parastesh'in fotoğrafı kullanıldı.
Bu hata sosyal medyada kısa sürede yayıldı.