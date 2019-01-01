Messi'nin Ronaldo'yu yakalamasına 1 hat-trick kaldı
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La Liga'da Barcelona'nın Real Betis'i 4-1 yendiği maçta 3 gol atarak hat-trick yapan Lionel Messi, yeni bir rekora doğru yol aldı.
Bu maçla birlikte La Liga'daki 33. hat-trick'ini yapan Arjantinli yıldızın önünde 34 kez rakip filelere 3'er gol göndermiş olan Cristiano Ronaldo bulunuyor.
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Messi ayrıca, Barcelona'nın puan farkını Atletico Madrid'le 10, Real Madrid'le de 12'ye çıkardığı mücadelede, ligdeki 29'uncu golünü atarak hem La Liga'da hem de altın ayakkabı yarışını önde götürüyor.