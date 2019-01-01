Messi'nin Ronaldo'yu yakalamasına 1 hat-trick kaldı

Real Betis'e karşı 3 gol atarak La Liga'daki 33. hat-trick'ini yapan Lionel Messi, 34 hat-trick'i bulunan Ronaldo'ya oldukça yaklaştı.

'da 'nın 'i 4-1 yendiği maçta 3 gol atarak hat-trick yapan , yeni bir rekora doğru yol aldı.

Bu maçla birlikte La Liga'daki 33. hat-trick'ini yapan Arjantinli yıldızın önünde 34 kez rakip filelere 3'er gol göndermiş olan bulunuyor.

Messi ayrıca, Barcelona'nın puan farkını 'le 10, 'le de 12'ye çıkardığı mücadelede, ligdeki 29'uncu golünü atarak hem La Liga'da hem de altın ayakkabı yarışını önde götürüyor.