Messi’nin PSG’deki ilk ayı: Ev arayışı, hediyeler ve Ramos’la olan yakın ilişki

10 Ağustos tarihinde Paris’e ayak basan ve yeni düzenine uyum sağlamaya çalışan Messi, Club Brugge karşısında ilk kez ilk 11’de maça başlayabilir.

Lionel Messi’yi Paris Saint-Germain formasıyla şu ana kadar sadece Ağustos ayının sonunda oynanan Reims maçının son 25 dakikasında görebildik.

Barcelona’daki şok etkisi yaratan vedasının ardından 10 Ağustos tarihinde Paris’e gelen Messi, bir yandan yeni hayatına da uyum sağlamaya çalışıyor.

Bu süreçte henüz düzenli olarak forma giyemeyen Messi, peki Fransa’daki ilk ayını nasıl geçirdi? Goal, Arjantinli yıldızın Paris’teki macerasını inceliyor.

Paris’e merhaba

Çocukluğundan beri Barcelona forması giyen ancak kulübün maddi durumu nedeniyle Katalan ekibine veda etmek durumunda kalan Messi, bundan önce hiç kendisini böyle bir transfer bilmecesinin içinde bulmamıştı ve yeni bir kulübe süperstar olarak transfer olmanın yarattığı çılgın atmosferi de hissetmemişti.

Paris’te karşılaştığı coşkulu karşılama ise ailesiyle kalacak yer arayan ve şu anda Royal Monceau otelinde kalan Messi’yi hem şaşırtmış hem de mutlu etmişti.

Castelldefels’te yer alan villalarına veda eden Messi ailesi, şu anda ev arayışlarını sürdürüyorlar ve Paris’in batısının dışında kalan nezih bölgeler olan Vaucresson, Bougival ve Neuilly-sur-Seine gibi yerlere bakıyorlar. Ayrıca Neuilly-sur-Seine, Arjantinli’nin takım arkadaşları ve vatandaşları Leandro Paredes ile Angel Di Maria’nın yaşadığı yerler olarak da biliniyor.

Yerleşme ve alışma

Birkaç eski dostuyla tekrar buluşan Messi, bu sayede soyunma odası atmosferine hızlıca uyum sağlayabildi. Güney Amerikalı yıldızların kadroda yer alması, İspanyolca’nın yaygın olduğu anlamına geliyordu ve bu da Messi için bir diğer avantajlı noktaydı.

Özellikle Di Maria ve Paredes, Messi’ye evinde hissettirmek için çok çalıştılar. Paris’e geldikten birkaç hafta sonra, Paredes Messi’ye Fransız sanatçı Kamal Hill’in bir tablosunu hediye etti, tabloda ise Messi’nin Arjantin’le kazandığı Copa America’yı kutlama ânı resmedilmişti.

Arjantinli ikilinin yanı sıra Messi, Barcelona’dan eski takım arkadaşları Neymar ve Rafinha tarafından da iyi karşılandı. Ayrıca Arjantinli yıldız, Ibiza’da birlikte tatil yaptığı Marco Verratti’ye de oldukça yakındı.

Belki de en ilginci, Messi’nin Barcelona-Real Madrid maçlarında sürekli takıştığı Sergio Ramos’la oldukça iyi anlaşmasıydı.

Bazıları bu ikili arasında bazı gerginliklerin yaşanabileceğini tahmin ediyordu ancak Ramos, yeni takım arkadaşının en kısa sürede uyum sağlaması için çok çalıştı ve Messi – Ramos ikilisi arasında bir dostluk doğdu.

Teknik direktörle toplantılar

Transferi resmîleşmeden yalnızca birkaç gün önce Mauricio Pochettino ile konuşan Messi, bundan sonra yeni teknik direktörüyle ve onun yardımcısı Jesus Perez’le birtakım toplantılar gerçekleştirdi.

Messi’nin PSG ilk 11’indeki kesin rolü hâlâ tartışma konusu olmaya devam ediyor ancak oyuncularıyla yakın bir ilişki kurmak isteyen Pochettino’nun bu nedenden ötürü toplantılarda futbol dışı konuları konuştuğu da öne sürülüyor.

Messi ne zaman maçlara ilk 11’de çıkacak?

12 Ağustos tarihinde yeni takımıyla antrenmanlara başlayan Messi, yoğun bir kişiselleştirilmiş antrenman programıyla en kısa sürede takım arkadaşlarına yetişebilmek için çalışmalara devam ediyor.

Eylül ayının başında Arjantin’in Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde boy göstermek için millî takımına giden Messi, Venezuela maçında aldığı sert darbeyle PSG’yi de bir hayli endişelendirmişti.

Ancak kötü bir durumun olmadığının açıklanmasıyla birlikte sıradışı Brezilya maçında da boy gösteren Messi, bu maçın tatil edilmesiyle birlikte dinlenecek ekstra zaman da elde etmişti.

Arjantinli yıldız, PSG’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçı olan Club Brugge karşılaşmasında forma giymek istiyor. Şampiyonlar Ligi’nde zafere ulaşmayı hedefleyen PSG de bu serüvenin ilk maçında elindeki en büyük kozu sahaya sürmek isteyecektir.

Çeviri: Osman Can Erkut

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