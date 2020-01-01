Messi'nin kariyerinde kaç golü var? 700. golü hangi takıma attı?

Futbol tarihine damga vuran Barcelona'lı Lionel Messi, resmi maçlardaki 700'üncü golünü kaydetti.

Sık sık kırdığı rekorlarla adından söz ettiren , bu kez de gol sayısıyla 7. dalyayı yaptı.

Messi, 'nın ile oynadığı maçta kariyerinin 700'üncü golünü kaydetti.

Arjantinli yıldız attığı bu gollerin 441'ini 'da, 114'ünü Şampiyonlar Ligi'nde, 53'ünü İspanya Kral Kupası'nda, 70'ünü Milli Takımı'nda, 22'sini de diğer resmi turnuva ve maçlarda kaydetti.

Daha fazla takım

Turnuva Gol La Liga 441 Şampiyonlar Ligi 114 İspanya Kral Kupası 53 Arjantin Milli Takımı 70 Diğer 22 Toplam 700

Messi'nin kırdığı rekorlar

Barcelona altyapısında 13 yaşında oynamaya başlayan ve 3 yıl sonra da A takıma yükselen Messi, bugüne kadar birçok önemli rekorun altına adını yazdırdı.

2012'de kulüp ve milli takım formasıyla ulaştığı 91 golle, "bir takvim yılında en fazla gol atan futbolcu" konumundaki Arjantinli oyuncu, 479 karşılaşmada 441 kez fileleri havalandırarak, "İspanya ligi tarihinin en skoreri" unvanının da sahibi.

Haberin devamı aşağıda

Kariyeri boyunca 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 10 lig, 6 İspanya Kral Kupası, 8 İspanya Süper Kupa kaldıran Lionel Messi, toplam 34 organizasyonda şampiyonluk sevinci yaşadı.

10 yıl boyunca kulüp kariyerinde üst üste her sezon 40 ve üstü gol atma başarısı gösteren dünya tarihindeki tek oyuncu konumundaki Messi, toplam 603 kez fileleri havalandırdığı Barcelona'da kulüp tarihinin de en çok ağları sarsan oyuncusu konumunda bulunuyor.

Arjantin Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda gol atan en genç (18 yıl, 357 gün) oyuncu unvanını elinde bulunduran Messi, Arjantin'in en skorer futbolcuları sıralamasında da 70 golle zirvede yer alıyor.