Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun, genç kanat oyuncusu Estevao Willian'ı orta saha oyuncusu Fermin Lopez karşılığında Barcelona'ya önermeye hazır olduğu bildiriliyor. Alonso daha önce Brezilyalı oyuncu için sabır çağrısı yapmış olsa da Premier Lig'de az süre alması, Stamford Bridge'den ayrılma ihtimalini gündeme getirdi.

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Alonso, Estevao'yu Barcelona'nın yıldızı Lopez'le takas etmeyi planlıyor

Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, genç kanat oyuncusu Estevao Willian'ı orta saha oyuncusu Fermin Lopez karşılığında Barcelona'ya gönderecek iddialı bir takas seçeneğini değerlendiriyor. Bu bilgi, Katalan yayın organı El Nacional'a dayanıyor.

Alonso daha önce Brezilyalı millî oyuncu için sabır çağrısı yapmasına rağmen Estevao'ya bu sezon Premier Lig'de yalnızca iki kez ilk 11'de şans verdi. Bu durum, genç oyuncunun Stamford Bridge'deki uzun vadeli rolüne ilişkin soru işaretleri doğurdu.

Chelsea, bir dönem “Messinho” lakabıyla anılan oyuncuyla Flick'in direncini kırmayı umuyor

Alonso, Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Lopez'i Batı Londra'daki projesi için temel bir takviye olarak görüyor. Chelsea'nin daha önce yaptığı yüksek bedelli teklifler Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick tarafından engellenmişti.

Ülkesinde bir dönem “Messinho” lakabıyla anılan Estevao'yu önermek, Chelsea'nin elini güçlendirebilir. Barcelona, forvet oyuncusunu Brezilya'da oynadığı dönemde yakından izlemişti; hızını, top sürme becerisini ve sağ kanatta yarattığı tehlikeyi beğeniyor.

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Avrupa'nın yükselen iki yıldızı için farklı gidişat

Palmeiras'tan 34 milyon avro ve 23 milyon avroluk bonuslar karşılığında transfer edilen Estevao, Ağustos 2025'te Chelsea tarafından tanıtıldı. Ajax'a karşı Chelsea'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en genç golcüsü oldu. İlk 11'de başladığı ilk üç maçta gol atarak, Barcelona'ya karşı oynadığı maç da dahil olmak üzere, Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ın arasına katıldı. Ardından Nisan 2026'da geçirdiği ciddi arka adale sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçırdı.

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Lopez ise tüm kulvarlarda 13 gol ve 17 asist üreterek en verimli sezonunu geçirdikten sonra Ocak 2026'da geleceğini 2031'e kadar Barcelona'ya bağladı. Bu performans, 2024/25 sezonundaki yerel üçlemenin ve Olympiacos'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı hat-trick'in üzerine geldi.

Karmaşık transfer denkleminde son söz Flick'in

Şimdilik önerilen takas, resmî bir görüşmeden ziyade transfer piyasasındaki bir ihtimal. Flick, ilk 11'de oynayabilen veya yedekten gelerek maçların gidişatını değiştirebilen, önde baskı yapan bir orta saha oyuncusundan vazgeçmek istemiyor.

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Barcelona'nın sağ kanattaki birincil hücum oyuncusu zaten Lamine Yamal olduğu için Chelsea'nin iki kulübü ve oyuncuları ikna etmesi, ayrıca iki oyuncunun değerlemeleri arasındaki mali farkı gidermesi gerekecek.