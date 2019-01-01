Messi'den Ronaldo'ya yanıt! "Barcelona'dan ayrılma ihtiyacını hiç hissetmedim"

Lionel Messi, Barcelona ile önceliğinin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olduğunu vurgularken, dünyanın en iyi kulübünde kalmaya devam edeceğini açıkladı

Arjantinli yıldız, World Soccer'a verdiği röportajda bireysel ödüllerin kendisi için ikinci planda kaldığını belirtirken, "Önemli olan takım için kazandıklarımız. Her zaman söylediğim gibi bireysel başarılar benim için önemli değil. Onları kazanmam tabii ki güzel ancak kazanamadığımda da her şey yolunda. ile kupalar kazanmaya devam etmek istiyorum. Şampiyonlar Ligi'ni tekrar kazanmak istiyorum. Hepimizin hedefinde bu var" şeklinde konuştu.

Messi, 'nun yaptığı 'konfor alanından çıkıp yeni maceralara atılmalı' açıklamalarına ise şu şekilde yanıt verdi:

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"Herkes hedeflerini kendi belirler. Barcelona, dünyanın en iyi kulübü ve buradan ayrılma ihtiyacını hiç hissetmiyorum."

32 yaşındaki futbolcu, bu sezon yaşadığı sakatlıklar hakkında ise "Zor bir durum. 25 yaşında gibi hissediyorsunuz ve aynı şeyleri yapmaya devam etmek istiyorsunuz. Ancak vücudumuzun kendi kuralları var ve bazen bunları yapmanıza izin vermiyor. Bu yüzden daha temkinli olmak zorundasınız" ifadelerini kullandı.

Barcelona, 'da geride kalan haftalarda 22 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.