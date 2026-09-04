71 yaşındaki isim, yeni milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp'un 17 Eylül'de Nations League'deki yaklaşan maçlar için ilk DFB kadrosunu açıkladığında Sane'nin adının listede yer almayacağını düşünüyor.

Sport1'e konuşan Neururer, "Kloppo performans ilkesine göre hareket edecek. Bu oyuncuyu, bu oyuncu tipini seviyorum. Messi ile aynı seviyede oynayabilir. Ama bunu en son ne zaman gösterdi?" dedi.

Yeterince zamanı ve fırsatı olduğunu vurgulayan Neururer, "Galatasaray'da sürekli olarak performans göstermesinin, Jürgen Klopp'un da ona başvurmasının mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ne yazık ki zaman doldu ve geri döneceğine inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Onun bu öngörüsü güncel gelişmelerle de örtüşüyor. Zira Sane, Türkiye şampiyonunda sağ kanattaki ilk 11 yerini kaybetti, bu durumun son günlerde huzursuzluğa da yol açtığı belirtiliyor.

Sane'nin Almanya Milli Takımı'ndaki kariyeri, 2015 sonbaharında yaptığı çıkıştan bu yana adeta inişli çıkışlı bir seyir izledi. 30 yaşındaki oyuncu bugüne kadar 80 kez milli oldu ve 18 gol attı. Klopp'un selefi Julian Nagelsmann döneminde bir süre kadroya çağrılmayan Sane, daha sonra eski teknik adam tarafından yeniden davet edildi ve ABD, Kanada ile Meksika'da düzenlenen başarısız geçen Dünya Kupası'nda ilk 11'in değişmez isimlerinden biri yapıldı. Ancak birçok Alman oyuncu gibi Sane de Paraguay'a karşı son 32 turunda yaşanan utanç verici elenişle sonuçlanan turnuvada hayal kırıklığı yarattı.

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Peter Neururer, Leon Goretzka için DFB'de gelecek görüyor

Neururer, Sane konusunda şüpheci olsa da onun eski Bayern takım arkadaşı Leon Goretzka'nın DFB kariyerinin devam edeceğine inanıyor. 31 yaşındaki oyuncu Dünya Kupası'nda neredeyse hiç süre alamadı ve daha sonra takımdan sözde uzaklaşması ile Paraguay'a karşı penaltı atışlarında sorumluluk almaktan kaçınması nedeniyle manşetlere çıktı.

Ancak Neururer, merkez orta saha oyuncusunun bonservissiz olarak Premier League ekibi Aston Villa'ya transferinin ardından çıkış yapacağı görüşünde. Goretzka'nın Bayern'de son dönemde "yalnızca ara sıra oynadığını" söyleyen Neururer, şöyle devam etti: "Şuna inanıyorum: Leon sağlıklı kalırsa Aston Villa'da performansını ortaya koyacaktır. Ortaya koyabileceği bu performans da onun yeniden (milli takıma; editör notu) dönmesi için yeterli olacaktır."