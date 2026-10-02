Portekizli hakem Joao Pinheiro, bu kez Körfez Kupası 27'nin en dikkat çekici maçlarından birinde yeniden gündeme geliyor. Son dönemde adı, Avrupa ve uluslararası turnuvalarda tartışma yaratan bazı hakem kararlarının yanı sıra Lionel Messi ile yaşadığı çarpıcı bir olayla da anılmıştı.

Cumartesi akşamı tüm gözler, Körfez Arap Kupası'nın yarı final turunda oynanacak Suudi Arabistan - Katar karşılaşmasını izlemek için Cidde'deki Kral Abdullah Spor Şehri'nde yer alan İnma Stadı'na çevrilecek.

Suudi Arabistan Milli Takımı maça yüksek moralle çıkıyor. Takım, Kuveyt'i 1-0, Umman'ı 3-0 ve Irak'ı 2-0 yenerek üst üste üç galibiyet elde etti ve A Grubu'nu tam puanla lider tamamladı.

Diğer yanda Katar Milli Takımı, B Grubu'nu 7 puanla ikinci sırada tamamlayarak tur atladı; averajla grup lideri olan Birleşik Arap Emirlikleri ile puanı eşitti. Katar, Bahreyn'i 2-0 ve Yemen'i 1-0 yendikten sonra Birleşik Arap Emirlikleri ile 1-1 berabere kaldı.

Suudi "Al-Riyadiyah" gazetesi, Joao Pinheiro'nun Suudi Arabistan ile Katar arasında oynanacak beklenen karşılaşmayı yöneteceğini açıkladı. Pinheiro, daha önce Körfez Kupası 27'nin açılış maçında Suudi Arabistan ile Kuveyt karşılaşmasını da yönetmişti.









38 yaşındaki Pinheiro, 2016 yılından bu yana uluslararası hakem kokartını taşıyor ve daha önce hem Avrupa hem de uluslararası düzeyde birçok büyük maç yönetti.

Portekizli hakem, 2026 Dünya Kupası'nda da görev aldı. Yönettiği en dikkat çekici maçlardan biri, çeyrek finalde Arjantin'in uzatmalar sonucunda İsviçre'yi 3-1 yendiği karşılaşmaydı.

O maç sırasında Pinheiro, Lionel Messi ile sert bir tartışmaya girdi. Arjantinli yıldız, hakemin kendisiyle konuşma tarzına itiraz etmiş, eliyle hakemi işaret ederek kendisine saygı göstermesini istemişti.

Basın organlarının iki taraf arasındaki diyaloğa ilişkin aktardıklarına göre Messi, hakemden kendisiyle uygun bir şekilde konuşmasını istedi ve kendisinin de ona aynı tarzda davrandığını vurguladı.









Pinheiro, Messi'ye herhangi bir kart göstermedi; daha sonra bu tür diyalogların oyuncularla doğal şekilde yaşandığını, ancak Messi gibi büyük bir ismin varlığının olayın geniş ilgi görmesine yol açtığını açıkladı.

Pinheiro etrafındaki tartışmalar yalnızca Messi olayıyla sınırlı değil. Hakem, daha önce Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Paris Saint-Germain arasındaki rövanş maçını yönetirken, Alman takımının ceza sahası içinde bir el teması sonrası talep ettiği penaltıyı vermemesi nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.

Pinheiro ayrıca 2026 Dünya Kupası grup aşamasında, Bosna defans oyuncusu Tarık Mahrimoviç'in kırmızı kart gördüğü ve birçok dikkat çekici hakem kararına sahne olan İsviçre - Bosna maçını da yönetti.

Messi olayı ile Avrupa'daki tartışmalar arasında, Joao Pinheiro Cidde'de yeni bir sınava giriyor; Körfez Kupası 27 finaline yükselme biletinin peşindeki Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kritik karşılaşmayı yönetecek.