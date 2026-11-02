Mısır'ın eski forveti Mohamed Aboutrika, Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca'yı genç orta saha oyuncusu Ayyoub Bouaddi'yi taktiksel açıdan kullanma biçimi nedeniyle eleştirdi. Yorumcu, İtalyan teknik direktörün cumartesi günü Brighton'a karşı sahasında 1-0 kaybettiği sürpriz Premier League maçında 19 yaşındaki Faslı oyuncuyu daha ileri bir bölgede oynatma kararını sorguladı.

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Genç orta saha oyuncusu yenilgide oyundan alındı

Bouaddi, cumartesi günü Etihad Stadyumu'nda takımının Brighton and Hove Albion karşısında 9. haftada aldığı yenilgide henüz 55 dakika geride kalmışken oyundan alınınca hayal kırıklığını gizleyemedi. Bu sezon tüm kulvarlarda beşinci kez ilk 11'de sahaya çıkan ve Fas millî takımında 10 kez forma giyen oyuncu, ikinci yarının başlarında kenara gelmeden önce oyuna etki etmekte zorlandı. Bu performans, genç oyuncunun Manchester'da nasıl kullanıldığına ilişkin tartışmaları hemen beraberinde getirdi.

Yorumcu, ileri orta saha rolünü sorguladı

Mısır ile 2006 ve 2008'de iki kez Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Aboutrika, büyürken İspanyol orta saha efsanesi Andres Iniesta'yı örnek alan genç oyuncunun doğal mevkisi olan ön liberoda değil, daha ileride oynatıldığı için potansiyelini ortaya koyamadığını düşünüyor.

beIN Sports MENA yorumcusu olarak konuşan Aboutrika, şunları söyledi: “Ayyoub Bouaddi'yi sekiz veya 10 numara olarak oynatmak, Messi'yi kalede oynatmak gibi. Onun mevkisi altı numara. Neden oynadığı mevkiyi değiştiriyorsunuz?”

Eski hücum oyuncusuna göre Bouaddi'nin ileri orta saha rolünde oynatılması, daha gerideyken öne çıkan özelliklerini sergilemesini engelliyor. Top kazanma, pas dağıtma ve topla ileri çıkma becerileri, Faslı oyuncunun 2026 Dünya Kupası sırasında geniş çapta övgü toplamasını sağlamıştı.

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Rekor transfer, çıkışını arıyor

Bouaddi, geçen yaz Etihad Stadyumu'na transfer olduğunda kısa bir süreliğine tarihin en pahalı Afrikalı futbolcusu olmuştu. Fildişi Sahilli hücum oyuncusu Yan Diomande, Real Madrid'e transferiyle bu bedeli geride bıraktı.

Millî takımdaki başarılarının ardından büyük beklentilerle İngiltere'nin kuzeybatısına gelen 19 yaşındaki oyuncu, Maresca yönetiminde henüz en iyi seviyesine ulaşamadı. Premier League devinde bu sezon tüm kulvarlarda dokuz maça çıkan orta saha oyuncusu, en iyi ritmini ararken iki asist yaptı.

Leipzig deplasmanı, hemen karşılık verme fırsatı sunuyor

City, cumartesi günü ligde yaşadığı hayal kırıklığını hızla geride bırakıp hafta ortasında yeniden Avrupa maçlarına odaklanmak zorunda. Maresca'nın ekibi, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında RB Leipzig ile karşılaşmak için Almanya'ya gidiyor. İlk üç maçından altı puan toplayan City, şu anda puan tablosunda 10. sırada. Bouaddi'nin ilk 11'deki yerini koruyup korumayacağı ya da daha gerideki rolüne dönüp dönmeyeceği henüz belli değil.