Doğduğu şehirdeki efsanevi onurlandırma gününde Eric García kendisinden söz etmedi; bunun yerine takım arkadaşı Lamine Yamal'ı ateşli bir şekilde savunarak dikkatleri üzerine çekti ve onun Altın Top ödülünü en çok hak eden isim olduğunu vurgulayarak futbol dünyasında tartışma yaratacak bir açıklama yaptı.

25 yaşındaki López, memleketi Martorell'e bir kahraman gibi döndü. Belediye meclisi, İspanya Milli Takımı'yla elde ettiği başarılar ve kariyeri nedeniyle onu belediye salonunda düzenlenen resmi bir törenle takdir madalyasıyla onurlandırdı. Törenin ardından salonun balkonuna çıkarak taraftarlara seslendi.

Kutlama atmosferine rağmen García'nın Barcelona hakkındaki sözleri öne çıktı. Şampiyonlar Ligi'ni vazgeçilmez bir hedef olarak koydu: "Burada birçok Barcelona forması görüyorum. Umarım gelecek sezon birçok kupayı ve tabii ki Şampiyonlar Ligi'ni kutlamak için bir araya geliriz. Bu, herkesin en yüce hedefi ve herkesin hayali."

Ancak İspanyol Mundo Deportivo gazetesine göre en güçlü açıklama, kendisine Altın Top ödülü ve Lamine Yamal'ın adaylığı sorulduğunda geldi. Eric, Barcelona'nın genç yeteneğini destekleyenlerin kampanyasına tüm gücüyle katıldı.

García ateşli bir açıklamada şöyle konuştu: "Altın Top'u hak ediyor, hepimiz bunu söylüyoruz çünkü öyle hissediyoruz. Yaptıkları inanılmaz. Messi'yi izledim ve şimdi de onu izliyorum; yaşına ve sahadaki etkisine bakıldığında inanılmaz bir yeteneğe sahip."

Milli takımdaki arkadaşlarıyla rekabetin dozunu düşürmek için şakayla şöyle ekledi: "Ama arkadaşlarımı da unutmak istemem. Mesela onu zaten kazanan Rodri gibi."

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Savunma oyuncusu, özel gününü "Parc de la Vila"da efsane Johan Cruyff'un adını taşıyan iki sahayı açarak tamamladı. Ardından Barcelona'nın kalecilerini övdü: "Szczesny çok tecrübeli bir oyuncu ve yedek olmanın kolay olmadığı açık. Joan'a gelince, o dünyanın en iyi kalecisi."