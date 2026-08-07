ABD polisine sızdırılan bir güvenlik dosyası, Dünya Kupası'nı çevreleyen ciddi tehditlerin boyutunu ortaya koydu; bunlar arasında turnuvanın en önemli yıldızlarını ve hakemlerini hedef alan terör girişimleri ve ölüm tehditleri yer aldı.

İngiliz "The Sun" gazetesinin Informacion.es sitesinden aktardığı belgeye göre, Arjantin Milli Takımı ve yıldızı Lionel Messi tehditlerin merkezindeydi. Arjantin-Ürdün maçından önce bir adam Dallas Havalimanı'nı aradı ve iki kişiyle birlikte, ellerinde el bombaları ve bir AR-15 tüfeğiyle sahaya baskın yapmakla tehdit etti; polise ve iki takımın oyuncularına saldıracağını söyleyip özellikle Messi'yi öldürmekle tehdit etti.

Senaryo Arjantin-Mısır maçından önce tekrarlandı; şüphelilerden biri "X" sitesinde, Atlanta stadyumuna gireceğini ve vücuduna bağlı dört bombayla kendini patlatıp Messi'yi hedef alacağını yazdı.

Aynı maçta polis, tribünlerdeki çöp kutularının içinde üç bomba bulunduğunu iddia eden bir başka çağrı daha aldı; bu durum patlayıcı uzmanları ve arama köpeklerinin katılımıyla geniş çaplı bir arama operasyonu gerektirdi.

Cristiano Ronaldo da tehditlerden nasibini aldı; bir FIFA çalışanı, şüpheli bir adamın Portekizli yıldızın kaldığı yere dair ayrıntılar istediğini belirtti. Bir başka taraftar ise oyuncunun otelini bastı ve onunla birlikte asansöre binmeye çalıştı; polis kendisini durdurduğunda ise sadece selfie çekmek istediğini iddia etti.

Tehditler hakem heyetine de uzandı; Fransız hakem François Letexier, Arjantin-Mısır maçındaki kararlarının ardından WhatsApp üzerinden 6 binden fazla tehdit mesajı aldı. Video hakemi Willy Delajod ise öfkeli Mısırlı taraftarlardan ölüm tehditleri aldı.

Tehditler, kritik fırsatları kaçıran oyunculara da sıçradı; Norveçli Alexander Sørloth ve eşi, İngiltere'ye karşı çeyrek finalde Erling Haaland'a pas veremediği için ölüm tehditleri aldı. Kolombiyalı Jhon Jaminton Campaz da bir penaltıyı kaçırdıktan sonra aynı kaderle karşılaştı ve hatta ülkesinin milli takımına geri dönemedi.

Bu olaylar, Kolombiyalı savunmacı Andrés Escobar'ın 1994'te kendi kalesine gol attıktan sonra öldürülmesini akıllara getiriyor.

Diğer olaylarda, Paraguay taraftarları Fransa'ya yenildikten sonra Mbappe'nin adını taşıyan bir maketi yaktı ve Fransız yıldız, aralarında bir Paraguaylı senatörün saldırısının da bulunduğu ırkçı tezahüratlara maruz kaldı. Güney Kore Milli Takımı da grup aşamasından elenmesinin ardından sıkı koruma altına alındı ve teknik direktörü Hong Myung-bo, polisi atanma sürecini soruşturmaya sevk eden halk öfkesinin hedefi haline geldi.

İngiltere Milli Takımı'na gelince, medya merkezleri, elinde bir İngiliz anahtarı taşıyan bir adamın bağırarak içeri girmesinin ardından bir güvenlik ihlaline sahne oldu ve burası üç güvenlik halkası, beton bariyerler ve keskin nişancı önleyici ekranlarla çevrili bir kaleye dönüştürüldü; ayrıca insansız hava aracı saldırılarını önlemek için uçuşa yasak bölge ilan edildi ve silahlı polis yoğun bir şekilde konuşlandırıldı. Bu durum, gelmiş geçmiş en tahkimatlı Dünya Kupası olarak nitelendirildi.