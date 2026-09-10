ABD Millî Takımı'nın Arjantinli teknik direktörü Mauricio Pochettino, Bayern Münih ve İngiltere Millî Takımı forveti Harry Kane'in, futbol boyunca sergilediği performansın karşılığında bu yılki Ballon d'Or ödülünü kazanmayı hak ettiğini düşünüyor; hem de vatandaşı Lionel Messi'nin de ödüle aday gösterilmesine rağmen.

Pochettino, "Sky Sports" kanalının aktardığı açıklamalarda, eski Tottenham Hotspur oyuncusunun Ballon d'Or'u kazanma ihtimaline dair şunları söyledi: "Bunu diliyorum. Kariyerine ve futbola kattığı her şeye bir ödül olarak bunu hak ettiğini düşünüyorum."

Ayrıca oku

Barcelona taraftarları kurdu: Messi'nin yeni kulübü hakkında neler biliyoruz?

Ferran Torres, Barcelona ve Real Madrid'in Avrupa kupasına adaylığı hakkında görüşünü açıkladı

Teknik direktör şöyle devam etti: "Dünya Kupası ya da UEFA Şampiyonlar Ligi yüzünden cezalandırılıp cezalandırılmayacağını bilmiyorum, çünkü iki turnuvanın da yarı finalini oynadı. Belki cezalandırılır, bilmiyorum, ama bana göre Harry Kane'in zamanı geldi. Bunu hak ettiğini düşünüyorum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Kariyerinde bunu (Ballon d'Or) hak ediyor, tıpkı Modric, Cannavaro ve Benzema gibi. Eğer tek bir oyuncu seçmem gerekseydi, bu Harry Kane olurdu."

Kane, geçen sezonki UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde, Bayern Münih'i (5-4) yenip ardından (1-1) berabere kalan ve daha sonra penaltı atışları sonucunda Arsenal karşısında şampiyonluğa ulaşan Paris Saint-Germain'in elinden veda etti.

İngiliz millî futbolcu ayrıca 2026 Dünya Kupası'nda aynı turdan, Arjantin'e karşı yaşanan dramatik (2-1) mağlubiyetin ardından elenirken, İngiltere ile Fransa'yı (6-4) yenerek üçüncülüğü elde etti.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz.