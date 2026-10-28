Messi'yi geride bıraktı: Cristiano Ronaldo Ballon d'Or tarihinin en iyisi ödülünü kazandı

Portekizli Cristiano Ronaldo, Avrupa Futbol Federasyonu ve "France Football" dergisinin, Altın Top kazananlar tarihinin en iyi oyuncusunu seçmek için başlattığı "BOAT" ödülü yarışını kazanarak, ezeli rakibi Arjantinli Lionel Messi ve oyunun bir dizi efsanesini geride bıraktı.

Altın Top ödülünün resmi internet sitesine göre Ronaldo'nun bu zaferi, Manchester United forması giydiği dönemde kazandığı 2008 yılındaki ödül sayesinde geldi ve böylece oyuncu, Altın Top'un internet sitesi üzerinden her oy için bir euro ücret karşılığında yapılan taraftar oylamasının zirvesine yerleşerek dolu dolu kariyerine yeni bir başarı daha ekledi.

Sekiz kez Altın Top kazanan Messi, 2012 yılındaki ödülüyle ikinci sırada yer alırken, Ronaldo 2017 yılında kazandığı ödülle yine üçüncü sırada yer aldı. Oylama salıyı çarşambaya bağlayan gece kapandı.

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Efsaneler yarışının zirvesinde Ronaldo ve Messi

"UEFA" ve "France Football", "en iyi" anlamına gelen "BOAT" ödülünün kazananını taraftarların seçmesine olanak tanıdı. Ödül, her biri daha önce en az iki kez Altın Top kazanmış on oyuncu arasından belirlendi.

Listede, ödülü beş kez kazanan Ronaldo ve sekiz kupanın sahibi Messi'nin yanı sıra, üçer kupaya sahip Hollandalı Marco van Basten ile Fransız Michel Platini ve üç Altın Top'lu Hollandalı Johan Cruyff yer aldı.

Liste ayrıca, her biri ödülü iki kez kazanan Brezilyalı Ronaldo, Alman Franz Beckenbauer, İngiliz Kevin Keegan, Arjantinli Alfredo di Stefano ve Alman Karl Heinz Rummenigge'yi de kapsadı.

İlk Altın Top: Ronaldo'nun yolculuğunun başlangıcı

Ronaldo, kariyerindeki ilk Altın Top'u 2008 yılında Manchester United ile parladığı dönemde, Messi ve İspanyol Fernando Torres'i geride bırakarak kazandı.

Ardından Portekizli yıldız, tamamı Real Madrid kariyeri döneminde olmak üzere 2013, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında siciline dört Altın Top daha ekledi.

"BOAT" ödülüne ilişkin oylama mekanizması ise katılım için bir euro ödenmesini şart koşarken, oy kullananlar 2027 Altın Top töreni için iki biletlik bir çekilişe dahil edildi.

Bayern Münih ve İngiltere Milli Takımı'nın yıldızı Harry Kane'in, 2026 yılında dünyanın en iyi oyuncusuna verilen Altın Top ödülünü kazandığını ve ödülü önceki gün pazartesi günü Londra'da düzenlenen törende aldığını hatırlatalım.