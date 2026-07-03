Messi’ye yeni bir görev… Arjantin, Yeşil Burun Adaları maçı için kadrosunu açıkladı

Arjantin Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı maçta hücum planlarını açıkladı. “Tango” takımı, bu karşılaşmada 16’lı tura yükselmeyi ve şampiyonluk unvanını savunma yolunda ilerlemeyi hedefliyor.

Teknik direktör Lionel Scaloni, şampiyonluk unvanını elinde bulunduran takım karşısında tarihi bir sürpriz yapmayı hedefleyen Afrika kıtasından gelen rakibe karşı, Lionel Messi ve Emiliano Martínez'in liderliğindeki, tecrübe ve gençliği bir araya getiren as kadrosuna güveniyor.

Arjantin milli takımının kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Emiliano Martínez.

Defans: Lisandro Martínez - Cristian Romero - Facundo Medina - Nahuel Molina.

Orta saha: Rodrigo De Paul - Alexis Mac Allister - Enzo Fernández.

Forvet: Lionel Messi - Thiago Almada - Lautaro Martínez.

Yeşil Burun Adaları milli takımının kadrosu ise şu şekildeydi:

Kaleci: Fozinha.

Defans: Dini Borges - Pico López - Sidney López Cabral - Steven Moreira.

Orta saha: Kevin Pena - Giovanni Cabral - Deroy Duarte - Laros Duarte - Nuno da Costa.

Forvet: Ryan Mendez.