Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Messi’ye yeni bir görev… Arjantin, Yeşil Burun Adaları maçı için kadrosunu açıkladı

Arjantin
Dünya Kupası
Arjantin - Yeşil Burun Adaları
Yeşil Burun Adaları
L. Messi
Arjantin
Cabo Verde
ABD

Scaloni, tüm gücünü seferber ediyor

Arjantin Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı maçta hücum planlarını açıkladı. “Tango” takımı, bu karşılaşmada 16’lı tura yükselmeyi ve şampiyonluk unvanını savunma yolunda ilerlemeyi hedefliyor.

Teknik direktör Lionel Scaloni, şampiyonluk unvanını elinde bulunduran takım karşısında tarihi bir sürpriz yapmayı hedefleyen Afrika kıtasından gelen rakibe karşı, Lionel Messi ve Emiliano Martínez'in liderliğindeki, tecrübe ve gençliği bir araya getiren as kadrosuna güveniyor.

Arjantin milli takımının kadrosu şu şekilde: 

Kaleci: Emiliano Martínez.

Defans: Lisandro Martínez - Cristian Romero - Facundo Medina - Nahuel Molina.

Orta saha: Rodrigo De Paul - Alexis Mac Allister - Enzo Fernández.

Dünya Kupası
Arjantin crest
Arjantin
ARG
Yeşil Burun Adaları crest
Yeşil Burun Adaları
CPV

Forvet: Lionel Messi - Thiago Almada - Lautaro Martínez.

Yeşil Burun Adaları milli takımının kadrosu ise şu şekildeydi: 

Kaleci: Fozinha.

Defans: Dini Borges - Pico López - Sidney López Cabral - Steven Moreira.

Orta saha: Kevin Pena - Giovanni Cabral - Deroy Duarte - Laros Duarte - Nuno da Costa.

Forvet: Ryan Mendez.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin