Messi ya da Ronaldo değil! İşte Maradona'ya göre tarihin en iyisi

Arjantinli yaşayan efsane Diego Maradona, çoğu kişinin hala tartıştığı tüm zamanların en iyi futbolcusu konusunda fikirlerini dile getirdi.

Diego Maradona, vatandaşı Alfredo Di Stefano'yu tarihin en iyi futbolcusu olarak seçti.

Tyc Sports'a konuşan Maradona kendi listesinde tüm zamanların en iyi futbolcusu olarak ya da 'ya yer vermedi:

"Sanırım tarihin en iyisi Di Stefano. Herkesten üstündü, benden bile! Pele, Di Stefano'nun yeteneğini görmezden geliyordu. Pele'nin arkadaşları, yaşayan bir futbol efsanesi olduğu için bir kupa icat ettiler. Ancak ben tarihin en iyilerinden biri olarak Rio'da Pele'yi bile yendim."

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Futbolculuk döneminden anılarını paylaşan Arjantinli efsane, "Sahada forma değiştirdiğim en iyi isimler Gullit ve Van Basten'di" şeklinde konuştu.

Maradona, Messi'nin altıncı Ballon d'Or'unu kazanmasıyla beraber bugün oynamış olsaydı kendisinin kaç tane kazanacağını şöyle ifade etti:

"Epeyce Ballon d'Or ödülüm olurdu. Messi'nin yaptığı olağanüstü. Onunla karşılaşmayı asla istemezdim."