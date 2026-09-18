Medya mensubu Velid el-Ferrac, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin adını gündeme getirerek "Tango" ile Suudi Arabistan Milli Takımı arasında gördüğü farktan bahsetti ve böylece Suudi Arabistan'ı ilgilendiren çetrefilli bir dosyayı açmış oldu. Bu açıklamalar, milli takımın son sonuçlarının ardından içinde bulunduğu tartışma ortamıyla aynı döneme denk geldi.

El-Ferrac'ın bu sözleri "Rotana Sport ma'a Velid" programında geldi. Öte yandan Suudi Arabistan Milli Takımı, son Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı yaratan görüntüsünün ardından güvenini yeniden kazanma ve imajını düzeltme isteğiyle Körfez Kupası müsabakalarına çıkmayı bekliyor.

El-Ferrac: Messi gibi bir oyuncuya sahip değiliz

Velid el-Ferrac şöyle konuştu: "Takımı omuzlarında taşıyabilecek Lionel Messi gibi bir oyuncuya sahip değiliz." Bu sözleriyle, tek başına farkı yaratabilecek ve zor anlarda milli takıma liderlik edebilecek bir oyuncunun eksikliğine dikkat çekti.

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El-Ferrac, sorunun yalnızca teknik yeteneklerle ilgili olmadığı, aynı zamanda liderlik boyutuna da uzandığı görüşünde. Suudi Arabistan Milli Takımı'nın şu anda Messi'nin Arjantin Milli Takımı'ndaki konumu ve etkisiyle aynı seviyeye sahip bir yıldıza sahip olmadığını değerlendirdi.

Şunları ekledi: "Gerek teknik açıdan Messi gibi bir oyuncuya sahip değiliz, gerekse liderlik boyutunda; herkes Arjantinli yıldızı seviyor ve onun için oynuyor, bizim ise onun gibi biri yok."

El-Ferrac'ın kıyaslamasında Messi ön planda

El-Ferrac, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın ihtiyaçlarından bahsetmek için Messi'nin Arjantin ile olan tecrübesini bir giriş noktası olarak kullandı. Zira Arjantinli yıldız, geçtiğimiz yıllar boyunca yalnızca sahada topla ortaya koyduklarıyla değil, takım arkadaşları üzerindeki etkisi ve saha içindeki kişiliğiyle de ülkesinin milli takımının en önemli unsurlarından biri hâline geldi.

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El-Ferrac'ın açıklamaları, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yıldızlarının önümüzdeki dönemin sorumluluğunu üstlenme kabiliyetine dair sürekli sorulan sorular ortamında geliyor. Özellikle de milli takımın varlığını yeniden kazanmaya ve taraftarlara yeniden umutlanmaları için yeni bir sebep verecek sonuçlar elde etmeye ihtiyacı var.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın sorunları tek bir oyuncunun yokluğuna indirgenemese de, el-Ferrac'ın sözleri, milli takımın baskı altında olduğu maçlarda gerek teknik gerekse liderlik açısından sorumluluk üstlenebilecek ve fark yaratabilecek unsurların varlığının önemine ışık tutuyor.