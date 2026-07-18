Messi ve Yamal'ın fotoğrafının sahibi: Bu yapay zeka değil... Piyango kazanmak bile bu fotoğrafı çekmekten daha kolay

İspanyol fotoğrafçı Juan Monfort, yaklaşık 19 yıl önce Arjantin milli takım kaptanı Lionel Messi ile İspanya milli takımının yıldızı Lamine Yamal’ı çektiği ünlü fotoğraf hakkında konuştu; o zamanlar Yamal henüz beş aylık bir bebekti.

İspanya Milli Takımı, yarın Pazar günü New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.

Bu maç, futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak görülen bir isim ile, bazıları tarafından dünya sahalarında onun en önemli haleflerinden biri olacağı öngörülen bir yetenek arasında, aralarında tam 19 yıl fark bulunan olağanüstü bir hikâye barındırıyor.

Bu karşılaşmanın önemini daha da artıran ise, İspanyol fotoğrafçı Juan Monfort’un Aralık 2007’de, Barselona Vakfı’nın Katalan “Sport” gazetesi ile işbirliği içinde UNICEF ve Katalonya bölgesindeki diğer hayır kurumları yararına düzenlediği bir hayır etkinliği kapsamında çektiği fotoğraf oldu.

Bu fotoğrafta, o zamanlar henüz 20 yaşında olan Lionel Messi, o dönemde sadece 5 aylık olan Lamine Yamal’ı kucağında tutarken görülüyor.

Juan Monfort, "Dazn" ağına yaptığı açıklamada bu fotoğrafa ilişkin yorumda bulunarak, bunun yapay zeka ürünü olmadığını vurguladı ve bunun gerçekleşme olasılığının 625 trilyonda 1 olduğunu belirterek, bunun adeta bir mucize olduğunu ifade etti.

Monfort bu konuda şunları söyledi: “Fotoğraf kesinlikle yapay zeka ürünü değil. Büyü, mucize, dünya dışı bir şey ya da varlığından haberdar olmadığımız ama var olan bir şey olabilir; ne derseniz deyin, ama yapay zeka değil.”

Ayrıca şunları ekledi: “Bir meslektaşım az önce bana, şu anda elime geçen bilgilere göre bunun gerçekleşme olasılığının 625 trilyonda bir olduğunu iletti.”

Ve şöyle tamamladı: “Buna göre, bu fotoğrafı çekip, sonrasında yaşanan her şeyin gerçekleşmesi ve olayın bu şekilde sonuçlanması yerine, piyangoda kazanmanız çok daha kolaydır.”

Messi, Arjantin’i Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda şampiyonluğa taşıdıktan sonra üst üste ikinci kez Dünya Kupası şampiyonluğu peşinde, Lamine Yamal ise İspanya’yı “Euro 2024” şampiyonluğuna taşıdıktan sonra bu turnuvada ilk şampiyonluğunu kazanmaya çalışıyor.