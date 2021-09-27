Messi ve Wijnaldum'dan önce o yapmıştı! Barcelona'yla görüşüp PSG'ye gitti

İspanyol oyuncu ülkesine dönmek yerine kariyerine Fransa’da devam etmeyi seçmiş.

Paris Saint-Germain formasıyla 2021/22 sezonuna etkileyici bir giriş yapan Ander Herrera’nın, Fransa’ya gelmeden önce Barcelona’ya imza atmaya çok yaklaştığı ortaya çıktı.

2014’te Athletic Bilbao’dan Manchester United’a transfer olan Herrera, Ada’da geçirdiği beş yılın ardından yeni sözleşme teklifini reddetmişti.

2018 yazında Barcelona ile masaya oturan Herrera, Katalan kulübüyle anlaşamayınca bir yıl sonra Paris Saint-Germain’e imza atmıştı.

Bu yaz Barcelona'nın sözleşmesini yenileyemediği Lionel Messi'yi kadrosuna katan PSG, Katalanların transfer listesinde bulunan Wijnaldum'u da kapmayı başarmıştı.

Ne söyledi?

Herrera’nın babası Pedro, L’Equipe’e yaptığı açıklamada Barcelona ile görüştüklerini doğruladı.

“Bir noktada Ander ile Barcelona temas halindeydi, ama farklı sebeplerden ötürü bu transfer gerçekleşmedi.”

“Ama Ander İspanya’nın üç devinden birinde forma giymediği için eksiklik hissetmiyor, çünkü ona göre ülkenin en büyük kulübü futbola başladığı takım olan Zaragoza.”

Herrera vatanına dönecek mi?

Sezona 10 maçta dört gol ve iki asistle müthiş giren 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kylian Mbappe, Neymar ve Lionel Messi gibi yıldızların varlığına rağmen performansıyla dikkat çekmeyi başardı.

PSG ile 2024 yılına kadar kontratı bulunan Herrera, formunu sürdürdüğü takdirde PSG’deki çetin forma savaşına rağmen takımda kalıcı olmayı başarabilir.

Zaragoza şehriyle bağlarını hala koparmayan Herrera, kariyerinin son demlerini altyapısından yetiştiği kulüpte geçirmeyi planlıyor.

“Ander şehrin valisiyle sürekli iletişim içinde. Covid salgını başladığından bu yana eğitim, sağlık ve insani yardım konularında şehre finansal destek veriyor.”

“Real Zaragoza’nın başkanı olmasını beklemiyorum. Ama gelecekte iz bırakan bir teknik direktör ya da kulübün hissedarlarından biri olacağı kesin.”

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