GOAL'un FanZone bölümü, her Fransız taraftarın bir görüşü olduğu bir soruya basit bir cevap aramaya koyuldu: Ülkenin yetiştirdiği en büyük futbolcu kimdir? Ortaya çıkan sonuç ise hiç de basit değildi. Ousmane Dembélé, Thierry Henry ve Zinedine Zidane hepsi aynı tartışmanın içine çekildi — ve bir taraftar bu anı, şu anki Ballon d'Or sahibi için bir uyarı atışı yapmak üzere değerlendirdi.

"Bize bir Dünya Kupası daha kazandıracak"

Bir taraftar için bu konuda tartışmaya yer yoktu.

Tüm zamanların en iyi Fransız futbolcusunu söylemesi istendiğinde, şu anda futbolun en prestijli bireysel ödülünü elinde bulunduran oyuncuyu işaret etti.

"Tüm zamanların en iyi Fransız futbolcusu olarak Ballon d'Or sahibi Ousmane Dembélé'yi söylemeliyim," dedi. "Bize Şampiyonlar Ligi'ni kazandırdı, bir Dünya Kupası daha kazandıracak. Ousmane Dembélé, tüm zamanların en iyi Fransız futbolcusu."

Dembele’nin kupa dolabı hızla dolarken ve Dünya Kupası da henüz önümüzdeyken, şu anda pek çok Fransa taraftarı da aynı görüşü paylaşıyor.

Henry ve Zidane Tartışmaya Katıldı

Sokaktaki herkes Dembele’ye bu unvanı vermeye hazır değildi.

Bir taraftar tamamen farklı bir görüşteydi: "Thierry Henry'yi kesinlikle seviyorum."

Bir diğeri ise daha eskiye giderek, Fransa’nın Altın Kuşağı’nın saha beyin olarak kabul edilen isme değindi.

"Zinedine Zidane," dedi. "Topla teknik, baskı altında sakin, orta sahayı kontrol ediyor."

'O Bir Sahtekar Olurdu'

GOAL muhabiri, Dembele'nin adının geçtiğini belirttiğinde, Zidane taraftarı tutumunu yumuşatmadı. Aksine, daha da sertleştirdi.

"Dembele, sadece bu dönemde oynadığı için en iyi Fransız oyuncu," dedi. "Ronaldo ve Messi ile aynı dönemde oynasaydı, sahtekar olurdu."

Bu, eski bir argümanı açık sözlü bir şekilde dile getirme şekli: Büyüklük, tek başına değerlendirilemez ve Dembele’nin istatistikleri, bu taraftarın Ronaldo-Messi on yılına kıyasla en üst seviyede daha zayıf gördüğü bir döneme denk gelmesinden yararlanıyor.

'Henry Neredeyse Orada, Ama Zizou Kesinlikle'

Son söz, iki tarafın arasında bir yerde duran dördüncü bir taraftara aitti — Henry’nin mirasına saygı duyuyordu, ancak nihayetinde tartışmada Zidane tarafında kalıyordu.

"Henry neredeyse oradaydı," dedi, "ama Zizou kesinlikle oradaydı."

Dört taraftar, üç isim, sıfır uzlaşma — ve Ousmane Dembele’nin tarihteki yeri hakkındaki tartışma, Ballon d’Or saltanatının devam ettikçe daha da hararetlenecek.