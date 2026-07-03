Messi ve Mbappé’nin yolu tekrarlanıyor… Ronaldo’yu Dünya Kupası rüyasına yaklaştıran tarihi bir çelişki

Portekiz milli takımının 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etmesi, "Avrupa'nın Brezilya'sı"na uzun zamandır beklenen hayali gerçekleştirebilecek dikkat çekici bir tarihsel çelişkiyi akıllara getirdi.

Ronaldo, Portekiz’in ilk golünü atarak bu turnuvadaki gol sayısını 3’e, Dünya Kupası tarihindeki toplam gol sayısını ise 11’e çıkardı.

Hırvatistan maçı söz konusu olduğunda, rakibin son iki turnuvada şampiyonluğa ulaşan takımlardan biri olması nedeniyle, Ronaldo ve takım arkadaşlarına beklenen şampiyonluğu kazandırabilecek tarihi bir çelişkiden bahsetmek gerekir.

2018 turnuvasında Fransa milli takımı, final maçında Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

Dört yıl sonra ise senaryo farklı bir şekilde tekrarladı: 2022 turnuvasının yarı finalinde Arjantin milli takımı, Hırvatistan'ı 3-0'lık skorla ezici bir galibiyetle mağlup etti; ardından Lionel Messi ve takım arkadaşları, finalde Fransa'yı yenerek Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

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Bugün ise Portekiz, 2026 turnuvasının son 32 turunda Hırvatistan'ı eleyerek bu listeye katıldı; bu da taraftarların, üst üste üçüncü kez tekrarlanabilecek bir paradoks hakkında konuşmalarına yol açtı.

Her ne kadar bu durum istatistiksel bir tesadüften öteye gitmese de, birçok Portekizli taraftar bunu olumlu bir işaret olarak görüyor; özellikle de milli takımın Cristiano Ronaldo liderliğindeki seçkin yıldız kadrosuna ve “Avrupa’nın Brezilya’sı” olarak bilinen ülkenin tarihindeki ilk şampiyonluğa doğru yoluna devam etme konusundaki büyük hırsı göz önüne alındığında.

Ancak sonuçta rakamlar ve tesadüfler sadece göstergeler olarak kalırken, şampiyonluğun kaderi, önceki turnuvalarda yaşananlara değil, Portekiz’in önümüzdeki turlarda sahada sergileyeceği performansa bağlı olacaktır.