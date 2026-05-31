Messi ve Maradona... Crespo, Koora'ya bu tarihi karşılaştırma hakkında ne söyledi?

Arjantin milli takımının eski yıldızı Hernán Crespo, tango efsaneleri olan şu anki kaptan Lionel Messi ile rahmetli Diego Maradona arasındaki karşılaştırma hakkında konuştu.

Crispó, geçen yüzyılın sonu ve bu yüzyılın başında Arjantin milli takımının en iyi forvetlerinden biriydi. 64 uluslararası maça çıktı ve 35 gol attı.

1998, 2002 ve 2006 yıllarında Albasilesti formasıyla 3 kez Dünya Kupası'na katılan Crespo, 8 maçta forma giyip 4 gol attı.

Messi ve Maradona arasında hangisinin daha iyi olduğu sorulan Crespo, "Tarihin en büyük iki oyuncusunu aynı anda sahip olabilen tek ülke olduğumuz için şanslıyız" dedi.

Daha sonra yayınlanacak olan Koora ile yaptığıröportajda ise, "Diego tam bir tutkuydu ve çocukluk kahramanımdı. Leo ise teknik mükemmelliği ve sınırların ötesinde bir istikrarı temsil ediyor" diye ekledi.

Eski forvet, "İkisini karşılaştırma ihtiyacı hissetmiyorum. Bir Arjantinli olarak, ikisini de aynı dönemde yaşamış olduğum için sadece minnettarım" diye devam etti.

Maradona, Arjantin'i 1986 Dünya Kupası şampiyonluğuna taşırken, Messi ise 2022'de Arjantin'i tekrar podyuma çıkardı. "La Pulga", önümüzdeki Haziran ayında 2026 Dünya Kupası'nda takımı yönetirken bu başarısını tekrarlamayı hedefliyor.

