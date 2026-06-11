Messi ve arkadaşlarına uyarı... Cezayir, Dünya Kupası hazırlık maçında ezici bir galibiyet aldı

Cezayir Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında, Perşembe günü sabahın erken saatlerinde Bolivya'yı 4-0'lık ezici bir skorla mağlup etti.

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası bugün başlıyor. Cezayir, Ürdün, Arjantin ve Avusturya ile birlikte 10. grupta yer alıyor.

Cezayir milli takımı, Dünya Kupası macerasına önümüzdeki Çarşamba günü Lionel Messi'nin takımına karşı oynayacağı maçla başlayacak, ardından komşusu Ürdün ile karşılaşacak ve grup aşamasını Avusturya ile oynayacağı maçla tamamlayacak.

Cezayir milli takımı maçın büyük bölümünde üstünlük kurarak büyük bir galibiyet elde etti ve teknik direktör Vladimir Petković, bu galibiyetle oyuncularının dünya kupası öncesinde hazır olduklarından emin oldu.

İlk gol 45. dakikada İssa Mandi'den geldi. İkinci yarı başlarken Petković takımı tamamen değiştirerek 11 yeni oyuncuyu sahaya sürdü.

Cezayir milli takımı ikinci yarıda açık bir üstünlük kurdu ve sadece 5 dakika içinde 3 gol attı.

Amin Gouiri, 57. ve 59. dakikalarda Çöl Savaşçıları adına iki gol attı, ardından Anis Hadj Moussa 61. dakikada skoru 4-0'a getirdi.

Cezayir milli takımı, önceki hazırlık maçında da Hollanda'yı Haj Moussa'nın tek golüyle mağlup etmiş ve Dünya Kupası'na morali yüksek bir şekilde girmişti.