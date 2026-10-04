Messi usulü: Cristiano'nun Portekiz Milli Takımı'yla veda maçı yapacağı gerçeği

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndaki geleceği, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından hâlâ belirsizliğini koruyor.

Ronaldo'nun milli takım geleceği, bu gece Dragao Stadı'nda Norveç'e karşı oynanacak maçın ardından alınacak kararlara bağlı.

"L'Equipe" gazetesi, önümüzdeki dönemde Cristiano Ronaldo için bir veda maçı düzenlenmesine yönelik görüşmelerin yürütüldüğünü, böylece Don'un büyük kariyerine yakışır özel bir şekilde milli takım serüvenini noktalayabileceğini aktardı.

Ancak Portekizli "Record" gazetesi şöyle yazdı: "L'Equipe'nin aktardığının ve diğer Portekiz medyasının naklettiğinin aksine, şu anda Portekiz Milli Takımı'nın mevcut kaptanının muhtemel bir veda maçına ilişkin herhangi bir görüşme ya da müzakere bulunmuyor."

"Record" gazetesi, bunun hiçbir gerçek temele dayanmayan sadece hayali bir senaryo olduğunu öğrendi.

Belirtmek gerekir ki Fransız gazetesi ana başlığında Ronaldo'nun "bir veda maçı oynamak için geri dönebileceğini" yazmıştı.

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nın Danimarka'daki antrenman kampından ayrıldı ve takım kampından çekilmesine yol açan nedenleri uygun zamanda açıklayacağına söz verdi. Nassr forvetinin bu kararı nihai ayrılığına bir hazırlık olarak yorumlansa da, henüz son birkaç günle ya da Portekiz Milli Takımı'yla ilgili ne yapmayı planladığıyla ilgili konuşmadı.

41 yaşındaki Portekizli milli futbolcu, bugün öğleden sonra Madrid'den gelen bir uçak seferiyle Riyad'a döndü.

"Record" gazetesi, Portekiz Futbol Federasyonu'nun UEFA Uluslar Ligi Birinci Lig Dördüncü Grup'un dördüncü haftası kapsamında bu gece oynanacak maçın ardından bir barış planı uygulayacağını vurguladı.

Arzu edilen sonuç ise Cristiano Ronaldo ile uzlaşma sağlanması ve milli takıma geri dönmesi.

Bruno Fernandes, cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında herkese şu sözlerle hatırlatmada bulundu: "Cris takımın bir parçası."

Manchester United orta saha oyuncusu şunları ekledi: "Umarım aceleci kararlar almaz ve milli takımı tamamen bırakmak istemez."

Jorge Jesus da uzlaşma kapısını açık tutarak konuşmayı bu geceki maçın sonrasına erteledi.

Hatırlatmak gerekir ki Arjantinli Lionel Messi, Dünya Kupası'nın ardından milli takımdan emekliliğini açıklamasının ardından, önümüzdeki salı gece yarısından sonra Benin karşısında ülkesinin milli takımıyla bir veda maçı oynayacak.