Messi tartışmasının ardından… Bernardo Silva, Kongo karşısında kırmızı kartı hak etti mi?

Hakem kararlarının analizinde uzmanlaşmış İspanyol "Archivo Far" hesabı, 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz ile Demokratik Kongo arasındaki maçta Bernardo Silva'nın müdahalesine ilişkin tartışmayı sonlandırdı.

Çarşamba akşamı 11. grupta oynanan maçta, Portekiz milli takımının orta saha oyuncusu, Demokratik Kongo'dan Edi Kayembe ile top mücadelesine girmesinin ardından sosyal medyada taraftarlar arasında geniş çaplı bir tartışma yaratan bir an yaşandı. Bazı takipçiler, oyuncuya doğrudan kırmızı kart gösterilmesi gerektiğini savundu.

Ancak “Archivo Far”, bu pozisyonun oyundan atılmayı gerektirmediğini vurgulayarak, hakemin Real Madrid’in yeni transferine kırmızı kart göstermeyip sarı kartla yetinme kararının kurallar açısından doğru olduğunu belirtti.

Ünlü İspanyol hesap, Bernardo Silva’nın önce ayağının ucuyla topa dokunduğunu, ardından rakibiyle ayakkabısının iç kısmı arasında temas yaşandığını, ancak müdahalenin aşırı bir güç içermediğini açıkladı.

Ayrıca, temasın havadan gelen bir top sırasında ve sınırlı bir şiddetle gerçekleştiğini, bu durumun da doğrudan kırmızı kart gerektiren ağır şiddet içeren oyun durumları arasında sınıflandırılmasını engellediğini ekledi.

Bu açıklama, bugün sabah erken saatlerde 10. gruptaki Cezayir maçında Arjantin'in kaptanı Lionel Messi'nin başrolünde olduğu bir başka tartışmalı hakem kararı sonrasında geldi.

O olayda “Archivo VAR”, hakemin, savunma oyuncusu İssa Mandi’ye yaptığı sert müdahale nedeniyle Dünya Kupası’nın tarihi golcüsüne kırmızı kart göstermesi gerektiğini vurguladı.

İngiliz hakemlik uzmanı Andy Davies de Messi’nin maçtan atılmaması konusunda şanslı olduğunu vurguladı.