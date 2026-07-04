Messi takım arkadaşlarına öfkeyle çıkıştı: “Kafamız dağınıktı… Mısır maçı kolay olmayacak”

Lionel Messi, Dünya Kupası'nın 32'li turunda Arjantin'in Yeşil Burun Adaları'na karşı aldığı zorlu 3-2'lik galibiyetten memnun değildi; her ne kadar son şampiyon takım çeyrek finale yükselmiş olsa da, Arjantinli yıldız, bir sonraki Mısır maçı için şimdiden kafa yorarken takımının performansına sert eleştiriler yöneltti.

Maçtan sonra Miami'deki karışık bölgede basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maçın en iyi oyuncusu seçilen Messi, performans seviyesinden duyduğu hoşnutsuzluğu gizlemedi ve şöyle dedi: "Bunun çok zor bir maç olacağını önceden biliyorduk. Bu takımın İspanya ya da Uruguay'a karşı yenilmemesi tesadüf değildi."

Messi sözlerine şöyle devam etti: “İlk golü atmak en zor kısımdı. Bunun maçı kontrol etmemize ve daha sakin oynamamıza yardımcı olacağını düşünmüştük, ancak tam tersi oldu. Bazen topu kaybettik, gereğinden fazla geriye çekildik ve istediğimiz gibi rakibe baskı kuramadık.”

Tango’nun kaptanı, takımına yönelik özeleştiride bulunmaktan çekinmedi ve şunları açıkladı: "Bugün çok fazla yaptığımız hataları düzeltmeliyiz. Hatlarımız çok dağınıktı, top savunmamızın kalbine çok uzun geliyordu, dağınıktık. Onlar her zaman bir oyuncu öndeydi, doğru şekilde baskı kuramadığımız için bizi koşmaya zorladılar."

Messi, Dünya Kupası’nda hiçbir milli takımı hafife almamaları konusunda uyarıda bulunarak şöyle dedi: "Bunlar eleme maçları; kimse size bedava bir şey vermez. Bazıları isimleri nedeniyle bazı takımları hafife alabilir, ancak biz bu maçın asla kolay olmayacağını biliyorduk. İşte bu, bu Dünya Kupası’nı çok özel kılan şey; rekabet son derece şiddetli ve her maç çok zor."

Arjantinli yıldız, açıklamalarını takımın “sahada elinden gelenin en iyisini yaptığına” vurgu yaparak tamamladı ve şunları ekledi: “İyi oynamış olsak da olmasak da elimizden gelen her şeyi yaptık. Şimdi en önemlisi toparlanmak, bir sonraki maça odaklanmak ve bugünkü maçtan olumlu yanları çıkarmak.”

Arjantin, Dünya Kupası son 16 turunda Mısır ile ateşli bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Firavunlar, penaltı atışlarında Avustralya’yı yenerek tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası’nda bu tura yükseldi.